"Eisbrecher" des NÖ Landesstraßendienstes wieder im Einsatz

In der Nacht auf Mittwoch wird verbreitet mit Minusgraden gerechnet, ab Freitag sind Schneefälle bis in tiefe Lagen prognostiziert. 1.500 Mitarbeiter stehen trotz Lockdown in den Startlöchern. "Die Planung für den Einsatz auf den 13.600 Kilometern Landesstraßen steht und die Mannschaft ist bereit", blickte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Dienstag voraus.

Durchgeführt wird der Winterdienst von den 58 Straßenmeistereien mit 368 eigenen Fahrzeugen und 277 angemieteten Lkw. Jedem Kfz wird eine bestimmte, in den Räum- und Streuplänen festgehaltene Route zugeordnet. Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen werden mit Streusplitt versehen, Landesstraßen mit hohem Verkehrsanteil werden als Salzstreustrecken geführt. Im Fokus stehe dabei stets ein "umweltschonender Umgang mit den Streumitteln", sagte Straßenbaudirektor Josef Decker.

Bereits vor ersten winterlichen Zuständen wurden rund 700 Kilometer an Schneezäunen sowie etwa 500.000 Schneestangen aufgestellt. In 108 Silos und 58 Hallen eingelagert wurden außerdem 74.000 Tonnen Auftausalz.