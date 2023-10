Über 800 Startplätze: Aktion „Skikids“ erstmals in zehn Skigebieten

Kinder in Niederösterreich für das Skifahren und das Snowboarden begeistern - dieses Ziel verfolgt das Sportland Niederösterreich mit dem Projekt „Skikids“. Im Rahmen der Aktion bekommen Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren die Chance, einen kostenlosen Einsteigerkurs im Umfang von zwei Tagen zu absolvieren. Die Kinder können im Rahmen des Angebotes entweder beim Skifahren oder beim Snowboarden erste Fortschritte machen. Vorkenntnisse dürfen sie in der jeweiligen Sportart noch keine haben, um teilnehmen zu dürfen. Auch ein Hauptwohnsitz in Niederösterreich gilt als Voraussetzung.

Besonders in Zeiten der Teuerung, die den Wintersport für viele Familien unleistbar machen würde, sei es wichtig, Kindern den Einstieg in den Ski- oder Snowboardsport zu erleichtern, sagt LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). „Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir unsere Kinder für den Wintersport begeistern und die Familien dabei unterstützen. Das große Ziel ist es, dass jedes Kind in Niederösterreich die Möglichkeit hat, Skifahren oder Snowboarden zu lernen“, so der Sportlandesrat. Durch die Teilnahme des Skigebietes Gemeindealpe Mitterbach könne man dieses Jahr eine größere Anzahl an Startplätzen anbieten.

Anfang Dezember werden so über 800 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an zwei Tagen kostenlos ihre ersten Schwünge im Schnee ziehen. Auch für die Verpflegung der Kinder wird gesorgt. Zudem erhalten die jungen Skikids nach einem weiteren Besuch im jeweiligen Skigebiet, in dem der Einsteigerkurs absolviert wurde, eine kostenlose Saisonkarte. Dabei sind 10 Skigebiete aus Niederösterreich: Annaberg, Hochkar, Hollenstein, Jauerling, Kirchbach, Lackenhof, Mönichkirchen, Gemeindealpe Mitterbach, Puchberg/Schneeberg und St. Corona am Wechsel.

Österreichweit sei dieses Angebot das einzige seiner Art. Interessierte können ihre Kinder ab 3. November um 12 Uhr unter skikids.sportlandnoe.at für die Aktion registrieren. Die Anmeldung erfolgt dann am 17. November ab 16 Uhr ebenfalls auf der Website. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Anmeldezeitpunkt. Da die Plätze in den einzelnen Skigebieten immer rasch vergriffen sind, lohnt es sich, bei der Anmeldung schnell zu sein.