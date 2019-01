Von Dienstag bis Donnerstag sind an der Alpennordseite - von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und die Dachstein-Region bis zum Mostviertel - 30 bis 80 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, auf den Bergen stellenweise auch mehr als 100 Zentimeter, so die Prognose. Wegen des kräftigen Winds muss man mit Schneeverwehungen rechnen.

Eine nachhaltige Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Für das Wochenende zeigen die Vorhersagemodelle eine weitere Schneefront von Nordwesten her.

Schon in der Nacht auf Montag verzeichneten viele Skigebiete erneut Zuwächse bei den Schneehöhen. An der Nordseite der Alpen, von Vorarlberg über Nordtirol und Salzburg bis zur nördlichen Obersteiermark, kamen laut ZAMG verbreitet fünf bis 25 Zentimeter dazu, in Gipfellagen stellenweise rund 30 bis 40 Zentimeter.

Zwischen 50 und 150 Zentimeter Neuschnee

Seit Mitte vergangener Woche lag die Summe der täglichen Neuschneemengen an der Nordseite der Alpen größtenteils zwischen 50 und 150 Zentimetern, im Hochgebirge auch darüber. Beim in 2.317 Meter Seehöhe gelegenen Alpinzentrum Rudolfshütte in Salzburg beispielsweise werden laut ZAMG aktuell 282 Zentimeter Gesamthöhe gemessen. Auf der Rax in Niederösterreich sind bei der Bergstation auf 1.547 Metern 98 Zentimeter Schnee zusammengekommen.

Durch Windverfrachtung und Setzung hat sich die Höhe der Schneedecke je nach Region sehr unterschiedlich entwickelt. Und die anhaltende Nordwestströmung hat zudem große Unterschiede in den Schneehöhen nördlich und südlich des Alpenhauptkamms zur Folge. So liegen am Galzig (2.079 Meter Seehöhe) am Arlberg derzeit rund 200 Zentimeter Schnee, auf der Villacher Alpe hingegen nur rund 20 Zentimeter (in 2117 Meter Seehöhe). Ein Beispiel von bewohnten Orten: Im Tiroler Hochfilzen (962 Meter) liegen derzeit rund 140 Zentimeter Schnee, in Mallnitz in Kärnten (1.197 Meter) nur 15 Zenitmeter.