Bald weitere Covid-Impfdosen für NÖ?.

Große Aufregung gibt es seit gestern in Niederösterreich um die Covid-Impfungen für Über-80-Jährige: Wie berichtet waren schon wenige Minuten nach dem Anmeldestart um 10 Uhr alle Impfdosen vergeben . Was folgte, war große Enttäuschung bei jenen, die es nicht geschafft hatten, einen Impf-Termin zu ergattern. Und eine Flut an Beschwerden – auch an die NÖN.

Heute scheint es Hoffnung zu geben: Laut Notruf NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler wird derzeit mit dem Bund über eine Lieferung von weiteren 40.000 Impfdosen verhandelt. Die könnten ab kommender Woche angeboten werden. Wenn sie kommen – wir bleiben dran...