In Österreich gilt ein Toleranzzeitraum für die Pickerl-Überprüfung: Er beginnt einen Monat vor und endet vier Monate nach Fälligkeit des in der Plakette eingestanzten Monats. Fährt man trotz abgelaufenem Pickerl weiter, drohen theoretische Geldstrafen bis über 2.000 Euro für den Fahrzeuglenker und auch für den Fahrzeughalter.

Sollte noch dazu ein Unfall auf einen Fehler zurückzuführen sein, der bei rechtzeitiger Begutachtung aufgefallen wäre, scheidet die Versicherung aus der Haftung aus und sowohl der Lenker als auch der Fahrzeughalter können zur Verantwortung gezogen werden.

Burgenlands Landesinnungsmeister Josef Wiener rät: „Bei Fahrzeugen egal welchen Alters sollte das gesetzlich vorgesehene Fenster für die § 57a Überprüfung eingehalten werden. Zur eigenen Sicherheit des Fahrzeughalters und zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer werden von den KFZ-Werkstätten über 130 Prüfpositionen bei der Pickerl-Überprüfung durchgeführt und eventuelle Mängel nach Reparaturfreigabe durch den Kunden auch gleich behoben.“

Vor Urlaubsantritt Auto durchchecken lassen

Auch wenn die periodische Fahrzeugüberprüfung, wie das Pickerl im „Rechtsdeutsch“ heißt, auf einem europäischen Mindeststandard geregelt ist, so sind es doch die Feinheiten, die in einem anderen Land zu Problemen führen könnte, da jedes EU-Land diesen Mindeststandard in nationales Recht umsetzen muss, aber strenger als die EU-Regelung sein kann.

So kennen zum Beispiel Länder wie Italien, Ungarn, Slowenien, Kroatien oder Deutschland keine Toleranzfrist, wie in Österreich, was im jeweiligen Land zu Strafen, Kennzeichenabnahmen bis hin zur Beschlagnahme von Fahrzeugen führen kann. Wiener rät daher jedem Autofahrer: „Achten Sie auf sich und Ihr Auto. Bevor Sie in Urlaub fahren, lassen Sie Ihr Fahrzeug von der Werkstatt Ihres Vertrauens durchchecken.“