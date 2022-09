Ferienende, „Air Power“ und „Ed Sheeran“ bringen Stau

Werbung

Am kommenden Wochenende enden für rund 460.000 Schülerinnen und Schüler in Ostösterreich die Sommerferien. Auch für ihre „Leidensgenossen“ in den deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und in den südlichen Teilen der Niederlande geht es zurück in die Lehranstalten.

Die „Airpower 22“ wird hunderttausende Besucher nach Zeltweg locken. Zehntausende werden sich am Freitag, 02.09., im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Konzert von Ed Sheeran einfinden. Dieser „Mix“ wird laut Einschätzungen des ARBÖ zu kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen führen.

Das Ferienende im Burgenland, Niederösterreich und Wien sowie in drei deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande zusammen mit dem „normalen“ Reisverkehr wird zu zwei Reisewellen führen. Die erste Welle rollt vor allem am Samstag über die Transitrouten in Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und Kärnten. Bereits ab dem frühen Vormittag sollten sich Autofahrer auf den folgenden Strecken mit kilometerlangen Staus rechnen:

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und den Baustellenbereich bei Innsbruck und am Brenner

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf, vor allem vor dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen

Pyhrnautobahn (A9), im Baustellenbereich zwischen Knoten Deutschfeistritz und Übelbach sowie im Bereich zwischen St. Pankraz und Inzersdorf

Tauernautobahn (A10), vor dem Katschbergtunnel, Tauerntunnel und im Bereich zwischen dem Knoten Pongau und dem Knoten Salzburg

Zillertalstraße (B169), vor dem Brettfalltunnel

Auch vor den Grenzen bei der Einreise wird ein langer Geduldsfaden ein guter Begleiter sein. Hier vor allem vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) und Nickelsdorf auf der Ostautobahn (A4) sowie Spielfeld auf der Pyhrnautobahn (A9). Bei der Ausreise „anstellen“ heißt es sehr wahrscheinlich vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12), Suben auf der Innkreisautobahn (A8) und Walserberg auf der Westautobahn (A1).

Am Sonntag beginnen die Staus vermutlich ab dem frühen Nachmittag. Die Hauptstaustrecken werden vermutlich die folgenden:

Ostautobahn (A4), zwischen Knoten Schwechat und Knoten Prater

Südautobahn (A2), im Großraum Graz sowie zwischen Knoten Guntramsdorf und Wien

Südosttangente (A23), zwischen Knoten Inzersdorf und Handelskai bzw. zwischen Knoten Hirschstetten und St. Marx

Westautobahn (A1), zwischen Sankt Pölten und Wien

Altmannsdorfer Straße (Wien) zwischen Altmannsdorfer Ast und Grünbergstraße

Triester Straße (Wien) zwischen Computerstraße und Matzleinsdorfer Platz

Westeinfahrt (Wien) zwischen Auhof und Schloß Schönbrunn

„Unser erster Tipp für Autofahrer an diesem Wochenende lautet, azyklisch zu reisen, d.h. Samstag und Sonntag, wenn möglich meiden. Falls das nicht möglich ist, sollte man sich bestmöglich auf wahrscheinliche Staus mit Alternativrouten, ausreichend leichtem Essen (Obst und Gemüse) und alkoholfreien Getränken sowie Beschäftigungsmöglichkeiten für Mitreisende, vorbereiten“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

„Airpower 22“ oder Hundertausende in Zeltweg

Von Freitag, 02.09. bis Samstag, 03.09., wird der Fliegerhort Hinterstoisser in Zeltweg zum Pilgerort für Flugzeugbegeisterte aus Österreich und den Nachbarländern. Die „Airpower“ findet nach 2 Jahren Pause wieder statt. Rund 200 Luftfahrzeuge aus 20 Nationen werden die rund 300.000 Besucher begeistern.

Die „Frecce Triocolore“ und die „Patrouille Suisse“ sind ebenso zu sehen wie der Eurofighter Typhoon und der Saab Draken und Gripen zu sehen. Viele der Besucher werden erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden bei der Anreise und vor allem bei der Abreise Staus auf der Murtal Schnellstraße (S36), der Friesacher Straße (B317) sowie auf allen Zufahrtstraßen zum Fliegerhorst nicht ausbleiben.

Um die Parkplatzsuche zu erleichtern, wurden in Fisching und Kraubath Park+Ride-Parkplätze eingerichtet, von denen gratis Shuttle-Busse zum Veranstaltungsgelände und retour verkehren. „Wer ohne Staus und lange Wartezeiten anreisen will, sollte sich für Bahn und Bus entscheiden. Genauere Informationen finden sich auf der Homepage der Airpower22 unter www.airpower.gv.at“, so Thomas Haider.

Ed Sheeran sorgt am Donnerstag für Staus in Wien

Für Fans von Ed Sheeran ist der kommende Donnerstag, 01.09., ein besonderer Tag. Der englische Sänger gastiert ab 19 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Rund 65.000 Fans werden ins National-Oval strömen. Die Anreise vieler der Fans mit dem eigenen Fahrzeug fällt in den Abendverkehr. Das wird zu erheblichen Verzögerungen auf der Südosttangente (A23) führen.

Hier sollten Autofahrer in Richtung Norden zwischen Knoten Inzersdorf und dem Handelskai sowie in Richtung Süden ab dem Knoten Hirschstetten mit kilometerlangen Staus rechnen. Auch am Handelskai, der Engerthstraße, der Meiereistraße und der Trabrennstraße werden lange Verzögerungen nicht ausbleiben.

Parkplätze rund um das Stadion sind sehr rar gesät. Als Parkplatzalternativen kommen Parkhäuser „A“ und „D“ am Messegelände und das Parkhaus im Stadioncenter in Frage.

„Die bedarfsbedingte Sperre der Meiereistraße zwischen Vorgartenstraße und Pierre-de-Coubertain-Platz und der Stadionallee zwischen Schüttelstraße und Lusthausstraße sowie der Stadionallee erleichtern die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug auch nicht unbedingt. Daher empfehlen wir, mit den Öffis anzureisen. Die U-Bahnlinien U2 und die Autobuslinie 77A halten in unmittelbarer Nähe des Stadions. Besucher aus den Bundesländern sollten die Park+Ride-Garagen an den U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 benutzen“, rät Thomas Haider abschließend.