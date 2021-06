Freispruch in Prozess um Stimmzettel-Causa bei GR-Wahl .

Mit einem Freispruch im Zweifel vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs hat am Mittwoch in Wiener Neustadt der Prozess in der Stimmzettel-Causa in Zusammenhang mit der Gemeinderatswahl 2020 in einer Stadtgemeinde im Bezirk Baden geendet.