Aufgrund der Übung könne es - auch in der Nacht - ab Montag zu einer Lärmentwicklung im Raum Wiener Neustadt, Neunkirchen und Tulln kommen, ersuchte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung am Freitag alle Betroffenen um Verständnis. Das Bundesheer sei bemüht, jede Beeinträchtigung der Lebensqualität für Menschen und Tiere so gering wie möglich zu halten.