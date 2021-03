Der Löwenanteil davon entfiel am Donnerstag laut Landespolizeidirektion Niederösterreich mit 407 auf den Bezirk Neunkirchen. Kontrolliert wurden in den beiden Hochinzidenzgebieten in Summe etwa 4.600 Personen, 3.600 davon im Bezirk Neunkirchen. Anzeigen gab es keine, Sanktionen sind erst ab (dem heutigen) Freitag vorgesehen.

Die Bevölkerung in den Regionen müsse vorerst noch auf die Kontrollen und die notwendigen Testungen hin sensibilisiert werden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner zur verhältnismäßig hohe Anzahl an Zurückweisungen im Bezirk Neunkirchen. Insgesamt seien etwa zehn Prozent der kontrollierten Personen zurückgewiesen worden. Dieser Wert sei nicht überbordend hoch, die Exekutive wolle weiter "auf Dialog setzten".

Als Herausforderung für das nahende Wochenende wurde der erwartete Ausflugsverkehr genannt. Als Ziel zahlreicher Freizeitsportler dürften die Wiener Hausberge gelten, bei deren Besuch Auswärtige ebenfalls einen negativen Corona-Test mitführen müssen.

Eine weitere Zwischenbilanz gab es auch bezüglich der seit dem 13. März stattfindenden Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt. Hier wurden von Montag bis einschließlich Donnerstag 473 Zurückweisungen und fünf Anzeigen vermerkt.