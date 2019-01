Es wurde seit zwei Jahren ermittelt. In Zuge dessen konnten drei afghanische Asylwerber aus Wiener Neustadt (einer zog später nach Wien), geboren 1991,92 und 93, ausgeforscht werden. Diese drei bahnten in Tschechien Drogengeschäfte an.

Der Organisator der Deals ist ein Tscheche, der auch von Tschechien aus agiert hat. Tschechische Damen führten für die Afghanen Kurierfahrten mit Pkws nach Österreich durch. Der Stoff wurde dann in Wien und eben in Wiener Neustadt Stadt und Umgebung vertrieben. Im Vorjahr, also 2018, konnten die 3 Afghanen festgenommen werden. Alle drei befinden sich in der JA Wiener Neustadt in Haft, einer davon ist bereits verurteilt.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des einen nach Wien umgezogenen Afghanen konnten 600 Gramm Cannabiskraut und 8.000 Euro Drogengeld sichergestellt werden. Sie dealten aber auch mit Kokain, Extasy. Hauptpunkt des Vertriebs war aber in Graz.