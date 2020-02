Der Warndienst schätzte das Risiko damit erneut als "erheblich" ein. Stürmischer Wind kann dem Lagebericht zufolge immer wieder Schneeverfrachtungen hervorrufen. Leichte Entspannung wurde für Donnerstag angekündigt.

In der Rax-Schneeberg-Gruppe galt am Mittwoch wie schon am Vortag Warnstufe 2 ("mäßig"). In den weiteren höhergelegenen Teilen des Bundeslandes wurde die Gefahr als gering angesehen.