Unwetter forderte Einsatzkräfte in Niederösterreich

In Niederösterreich haben in der Nacht auf Samstag Unwetter die Feuerwehren gefordert. Ab 3.00 Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte vermehrt zu umgestürzten Bäumen, Sturmschäden und Auspumparbeiten gerufen. Besonders betroffen waren in Niederösterreich der Bezirk Mistelbach. Im Bezirk Tulln sorgten die starken Regenfälle für vermurte Straßen, berichtete die Feuerwehr.

Mehrere Einsätze Nächtliche Gewitter fordern die Feuerwehren im Bezirk Tulln

In Niederösterreich hingegen rückten die Feuerwehren in mehreren Bezirken aus - die meisten im Bezirk Mistelbach mit knapp 20 Unwettereinsätzen. Im Bezirk Tulln waren in Atzenbrugg und Hasendorf (Gemeinde Sitzenberg-Reidling) Straßen vermurt. Sie mussten von den Einsatzkräften vom Schlamm gereinigt werden. Durch die starken Regenfälle waren die Auffangbecken übergelaufen, berichtete die Feuerwehr.