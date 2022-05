Temperatur: Erster „30er“ immer früher

Werbung

Mitte dieser Woche wird in Österreich mit großer Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt der letzten Jahre. Vor rund 40 Jahren wäre das noch ein früher Termin gewesen.

Eineinhalb Wochen früher

„Im Zeitraum 1961 bis 1990 wurde die 30-Grad-Marke im Durchschnitt am 30. Mai erreicht, mit einer typischen Schwankungsbreite von ungefähr Mitte Mai bis Mitte Juni“, sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), „im Zeitraum 1991 bis 2020 gab es den ersten 30er im Durchschnitt am 19. Mai, bei einer typischen Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni. Die 30-Grad-Marke wird also mittlerweile um rund eineinhalb Wochen früher erreicht.“

2021 wurde der erste 30er in Österreich zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie heuer erreicht, kurz bevor die Eisheiligen am Kalender stehen: Am 10. Mai 2021 hatte es 31,0 Grad in Salzburg Freisaal, 30,9 in Bad Ischl, 30,6 in St. Wolfgang, 30,5 am Flughafen Salzburg und 30,1 Grad in Golling.