Eine Niederösterreicherin arbeitet in der Flüchtlingshilfe. Für die Menschen, die sie betreut, versucht sie eine Wohnung zu finden. Erfolglos. Auf eine Absage folgt die nächste. Weil sie einen Zusammenhang mit der Herkunft der Wohnungssuchenden vermutet, wendet sie sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBA).

Für Cornelia Amon-Konrath, Juristin bei der GBA, ist das ein Beispiel von Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit. Mit solchen Fällen beschäftigt sich auch ZARA, eine Organisation für Zivilcourage- und Anti-Rassismus-Arbeit. Sie macht mit ihren gerade präsentierten Zahlen darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Beispiel aus NÖ um keinen Einzelfall handelt: Im Juni sind bei ZARA 500 Meldungen über rassistische Vorfälle in Österreich eingegangen. Das sind so viele wie nie zuvor.

An die GBA wurden 2018 und 2019 diesbezüglich 48 Anfragen gestellt. Aufgabe der Juristen ist es, Betroffenen aufzuzeigen, was sie tun können – auch rechtlich. Viele Fälle drehen sich, neben der Wohnungssuche, um Rassismus am Arbeitsplatz. Junge haben zudem immer wieder damit zu kämpfen, dass ihnen der Einlass in Discos verwehrt wird.

Was als Rassismus und Gewalt gilt, ist laut Susanne Mitterhuber schwer zu definieren. Das will die Mauerbacherin (Bezirk St. Pölten) auch den Menschen vermitteln, die an ihren Zivilcourage-Workshops teilnehmen. „Es gibt Leute, die zielen darauf ab, andere abzuwerten, anderen fehlt einfach das Feingefühl“, erklärt die ZARA-Mitarbeiterin. Dass die Meldungen mehr werden, verbucht sie als Erfolg. Die Organisation führt das nicht darauf zurück, dass es mehr Rassismus gibt, sondern ein größeres Bewusstsein dafür. „Der Diskurs ist momentan breiter“, freut sich Mitterhuber.