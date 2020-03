Im Burgenland seien bis dato alle Patienten zurückgerufen worden, hieß es aus dem Koordinationsstab Coronavirus in Eisenstadt. Um für einen Rückruf erfasst zu werden, sei es notwendig, in der Leitung zu bleiben, bis eine Tonbanddurchsage zu hören sei. Dies sei bei sehr hohem Aufkommen an Anrufen der Fall. Wenn über Tonband zugesichert werde, dass ein Rückruf erfolge, dann passiere das auch. Wie viele Anrufe im Burgenland bisher unter der Hotline eingegangen sind, wurde nicht bekanntgegeben. Im Burgenland werde diesbezüglich nicht aufgestockt, weil man auf die Kapazitäten von Notruf NÖ zurückgreife.

Notruf NÖ betreibt die Gesundheitsberatung 1450 für Niederösterreich, das Burgenland und Kärnten. In Summe kümmern sich 220 Helfer um die Anliegen der Anrufer, bis zu 100 stehen gleichzeitig im Dienst. Verzeichnet wurden seit dem 1. März 43.693 Anrufe, 7.504 davon waren sogenannte echte Gesundheitsberatungen, teilte der zuständige niederösterreichische Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) auf Anfrage mit. Alleine am gestrigen Sonntag wurden 7.678 Anrufe gezählt. "Alle angenommen Anrufe wurden bearbeitet und wenn notwendig für eine Gesundheitsberatung zurückgerufen", wurde betont. Die durchschnittliche Wartezeit betrug am Montagvormittag etwa zwei Minuten und 20 Sekunden, am Nachmittag gab es Eichtinger zufolge keine Wartezeit.

Bereits in den vergangenen Tagen sei das Personal um 40 Mitarbeiter aufgestockt worden. Rekrutiert worden seien Bachelor-Studenten aus dem Bereich der Krankenpflege sowie Medizinstudenten im letzten Abschnitt. Um eine noch effizientere Beratung zu garantieren werde weiters an genaueren Abfragealgorithmen gefeilt, teilte Eichtinger mit.

Die Diözese St. Pölten verwies indes in einer Aussendung auf das Angebot der Telefonseelsorge. Unter der Nummer 142 seien Mitarbeiter rund um die Uhr und kostenlos präsent, auf der Website telefonseelsorge.at bestehe zudem täglich von 18.00 bis 20.00 Uhr die Möglichkeit eines Live-Chats.

In Oberösterreich gehen bei der Hotline der Gesundheitsberatung derzeit rund 2.000 Anrufe pro Tag ein. Das Infobedürfnis sei sehr groß, schilderte Rot-Kreuz-Pressesprecher Christian Hartl. Er appellierte an alle, sich wirklich nur mit medizinischen Fragen an die Hotline zu wenden und nicht mit anderen betreffend die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen. Wie viele Leute nicht durchkommen, wisse man nicht, "aber wir rufen alle zurück", versicherte er. Er bat um Verständnis, dass eine kompetente Beratung etwas Zeit in Anspruch nehme. Das Rote Kreuz betreibt die Hotline in Oberösterreich mit 14 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente), die rund um die Uhr Fragen beantworten. Unterstützt werden sie von Medizinstudierenden der Johannes Kepler Universität, die ersten sechs wurden bereits eingeschult.

Auch in der Steiermark läuft das Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450 heiß. Ausgehend von knapp 300 Anrufen täglich vor der Corona-Epidemie hat sich sie Anruferzahl auf über 900 und ab dem 12. März auf über 1.000 Anrufe täglich gesteigert, hieß es vonseiten des Gesundheitsfonds Steiermark auf Anfrage. Entsprechend wurden die personellen Kapazitäten aufgestockt. "Aufgrund der steigenden Frequenz haben wir die Ressourcen stark ausgedehnt. Inzwischen gibt es statt acht nunmehr 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich am Telefon, die sich um die Anliegen der Menschen kümmern", teilte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) mit. Weiters betonte sie, dass "fast alle bestätigten Fälle in der Abwicklung wunderbar funktioniert haben". Die Gesundheitslandesrätin appellierte an die Steirerinnen und Steirer, den Notruf 144 nicht zu missbrauchen, wenn man sich für einen Corona-Verdachtsfall hält oder Kontakt mit einem Verdachtsfall hatte, denn genau dafür stehe 1450 zur Verfügung.

In das selbe Horn stieß Rot-Kreuz-Sprecher August Bäck: "Es gibt jetzt sehr, sehr viele besorgte Leute, aber leider auch sehr viele, die die Nummer mit dem Notruf verwechseln. Das ist aber fatal für jene, die einen schweren Unfall oder einen Herzinfarkt haben", betonte Bäck. Vonseiten des Roten Kreuzes wurde weiters gebeten, Blut zu spenden: "Wir bitten dringen, auch jetzt Blut zu spenden, die allgemeinen Krankheiten nehmen ja nicht ab und wir wollen mit unseren Reserven vorbauen", sagte der Sprecher des Roten Kreuzes Steiermark.

Im Bundesland Salzburg ist die Zahl der Anrufe zuletzt explosionsartig gestiegen. Innerhalb der letzten 24 Stunden haben sich 1.343 Menschen bei der Hotline gemeldet, am vergangenen Donnerstag etwa waren es noch 878 und an normalen Tagen vor Corona etwa 25, sagte die Salzburger Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner. Wartezeiten von mindestens einer Stunde seien jetzt möglich. Da eine Vielzahl der Anrufe allgemeine Fragen betreffen, weist sie ausdrücklich darauf hin, dass die Nummer 1450 nur von Menschen gewählt werden soll, die entsprechende Symptome aufweisen und in einem Krisengebiet waren oder Kontakt mit möglicherweise Erkrankten hatten.

Außerdem wies sie darauf hin, dass das Rote Kreuz keine Auskunft über Testergebnisse erteilen darf, das sei Sache der Behörden. Das Rote Kreuz Salzburg hat in der Hotline inzwischen eine telefonische Triage eingerichtet, um die Anrufer "auszusortieren". Sie appellierte deshalb an alle Menschen, bei allgemeinen Fragen zum Thema Corona die Hotline der AGES (0800 555 621) oder des Landes Salzburg (0662 8042 4450) bzw. wegen der Testergebnisse die zuständige Gesundheitsbehörde anzurufen. Inzwischen stellt das Rote Kreuz Salzburg für die 1450 sieben bis acht Mitarbeiter ab, man stocke aber laufend auf, so Thanner.

Auch in Tirol kam es bei der Hotline 1450 zuletzt permanent zu Überlastungen. Mittlerweile sei aber eine "gewisse Entlastung" eingetreten, hieß es seitens des Landes. So unter anderem durch einen von der Leitstelle Tirol programmierten Coronavirus-Schnelltest, ein Online-Service. Der Test sollte vor dem Anruf bei der Hotline durchgeführt werden. Zudem habe man die Personalkapazität bei der Hotline auf 14 Telefonisten aufgestockt. Am Sonntag seien beispielsweise 800 Anrufe eingegangen. "Wir geben unser Bestes", teilte das Land mit.

Beim Fonds Soziales Wien, der die Hotline in Wien betreibt, hat man allein am gestrigen Sonntag 16.780 Anrufe verzeichnet. Das sei eine "Herausforderung", drückte es ein Sprecher milde aus. Vor Ausbruch des Virus habe man auf der Hotline der Gesundheitsberatung rund 300 Anrufe pro Tag verzeichnet. "Wir haben extrem viel Personal aufgestockt, wir haben täglich Menschen in Schulungen", hieß es. "Aber man kann gar nicht so schnell aufstocken, wie es nötig wäre." Derzeit seien in Wien über 80 Mitarbeiter gleichzeitig am Telefon. "Wir können nur um Verständnis bitten", so der Sprecher. Es sei nicht das Ziel, etwa die Anrufdauer zu halbieren. "Die Qualität darf nicht leiden."