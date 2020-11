„Wir saßen in einem Schanigarten rund 200 Meter von der Seitenstettengasse entfernt. Da hörten wir Schüsse, Leute liefen an uns vorbei – es war große Aufregung“, erzählt Christoph Riedl.

zVg (Schroll) bzw. APA Alois Schroll, Ybbser Bürgermeister und SPÖ-Nationalratsabgeordneter, wurde Augenzeuge bei den Schüssen in Wien.

Alois Schroll berichtete noch Montag-Abend von mehreren Tätern mit automatischen Waffen. Caritas-Sprecher Riedl und SPÖ-Nationalratsabgeordneter Schroll beobachteten den Terror-Anschlag in Wien aus nächster Nähe.

In der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt fielen am Montag-Abend erste Schüsse, in unmittelbarer Nähe der Synagoge. Ob es einen antisemitischen Hintergrund gibt, ist noch unklar. Die Polizei berichtet von sechs Tatorten. Nach aktuellen Informationen sind vier Zivilisten sowie ein mutmaßlicher Täter getötet worden, 17 wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, ausgestattet mit Sturmgewehr und Sprengstoffattrappe, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Dienstag-Früh.

Stundenlanges Warten in Lokalen und Kellern

Alle Augenzeugen aus Niederösterreich, die ihre Erfahrungen der NÖN schildern, musste nach den Vorfällen stundenlang in Lokalen oder Kellern der Wiener Innenstadt ausharren. Sie berichten von Unsicherheit, langem Warten, Tränen, aber auch von einer professionellen Abwicklung durch die Einsatzkräfte.

privat Günther Sidl war wegen eines beruflichen Abendessens am Montag-Abend in der Wiener Innenstadt.

Unter ihnen war Günther Sidl, EU-Abgeordneter aus Petzenkirchen. Er wartete im Keller eines Lokales, 200 Meter von den Schauplätzen des Terrors entfernt. "In Strassburg und Brüssel bin ich ja öfter mit schwer bewaffneter Polizei konfrontiert, auch am Donnerstag, als ich aus Belgien heimgefahren bin, war nach den Anschlägen von Nizza dort viel Polizei. Aber dass so etwas dann am Montag in Wien passiert, hätte keiner gedacht. Das ist sehr schockierend!“, sagt der EU-Abgeordnete.

Die Autorin Andrea Heigl aus Wang (Bezirk Scheibbs) konnte nach einem Konzert erst gegen Mitternacht und in Polizei-Begleitung das Haus in der Innenstadt verlassen.

"Wir wurden aufgerufen, im Saal zu bleiben. Die Wega hat das Gebäude umstellt. Aber es war überraschend ruhig. Es gab keinen Moment der kollektiven Panik", erzählt Heigl.

Caritas NÖ Christoph Riedl beobachtete die Geschehnisse aus nächster Nähe. Er war zur Zeit des Anschlags in einem Schanigarten in Wien.

Über vier Stunden harrte auch Christoph Riedl mit den anderen Gästen in einem Lokal im ersten Stock aus, sah draußen schwerbewaffnete Polizisten die Gegend absuchen. Um 0:40 Uhr gab das Personal nach Kontakt mit der Polizei Entwarnung. Die „Challenge“ sei dann das Heimkommen gewesen: „Ich ging über eine Stunde zu Fuß heimwärts. Es fuhren in der ersten Lockdown-Nacht kaum Taxis“, sagt der Caritas-Sprecher.

1.000 Polizisten stehen noch im Einsatz, Unterstützung kommt aus NÖ

Hunderte Einsatzkräfte arbeiteten in der Nacht auf Hochtouren, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Der Einsatz läuft noch. Jetzt sind laut Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös aus Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) rund 1.000 Polizisten aus verschiedenen Bundesländern im Einsatz, darunter zahlreiche Spezialeinheiten. Unterstützung gibt es auch aus NÖ: Laut Auskunft von NÖ-Polizeisprecher Walter Schwarzenecker waren am Dienstag-Vormittag 45 Polizeistreifen à drei Beamte 85 der Einsatzeinheit (EE) aus NÖ vor Ort. "Wir helfen den Wiener Kollegen, wo immer wir können", betont er. Das tut auch das Rote Kreuz, das laut Sprecherin Sonja Kellner mit zehn Rettungs- und fünf Notarztwägen sowie zwei Rettungshubschraubern aus NÖ im Einsatz stand.

Polizei-Einsätze in Zusammenhang mit dem Anschlag laufen auch in St. Pölten.

Sperren in Wien gelten weiterhin

Die Sperren in der Bundeshauptstadt gelten bis auf Weiteres. „Wir bitten weiterhin, zu Hause zu bleiben und nur für berufliche Tätigkeiten oder aus gesundheitlich notwendigen Gründen ins Freie zu gehen“, betont Innenministeriums-Sprecher Sörös.