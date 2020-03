Der moldawisch-rumänische Doppelstaatsbürger hat über einen Zeitraum von fast drei Jahren nachweislich insgesamt 12.250.500 Stück vorrangig aus der Ukraine stammende Zigaretten in Österreich von Schmugglern übernommen und dann nach Großbritannien weiterversandt - und somit verhehlt.

Täter pendelte zwischen Wien und Bratislava

Der Täter wohnte in Bratislava und „pendelte“ nahezu täglich mit seinem in Moldawien zugelassenen Pkw nach Wien, um die Schmuggelware zu übernehmen. In einem in Wien angemieteten Lager wurden die Zigaretten in Kartons zu je 16 Stangen umgepackt und für den Versand nach Großbritannien vorbereitet.

Unfreiwilliger Logistikpartner

Als unfreiwilliger Logistikpartner wurde ein Paketdienstleister ausgewählt. Über das Filialnetz an so genannten PickUp-Shops wurden die Zigaretten in das Vereinigte Königreich weiterversandt. Der Versandpartner wusste nicht, was sich in den Paketen befindet. Auftragsgemäß wurden die Sendungen an unterschiedliche Empfänger verschickt. Sowohl die auf den Paketen angebrachten Daten der Versender sowie der Empfänger wurden widerrechtlich verwendet oder waren gefälscht.

Die tatsächlichen Abnehmer sowie Mittäter sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die Zollfahndungen der Slowakei wie des Vereinigten Königreichs wurden informiert und ermitteln.

Mitte Oktober auf frischer Tat ertappt

Durch diese raffinierte Vorgangsweise wurden von Jänner 2017 bis Oktober 2019 nachweislich rund 61.252 geschmuggelte Stangen Zigaretten auf illegale Weise gewerbsmäßig in Umlauf gebracht. Der Täter wurde Mitte Oktober 2019 auf frischer Tat festgenommen, als er in besagtem Miet-Lager Vorarbeiten für den Versand leistete. Dabei wurden 1.273 Stangen Schmuggelzigaretten aus der Ukraine sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat damals über den Festgenommenen die Untersuchungshaft verhängt. Bei der am 14. Februar 2020 durchgeführten Hauptverhandlung am Landesgericht für Strafsachen Wien, wurde der Zigarettenhehler, basierend auf dem Abschlussbericht des Zollamtes Wien, schuldig gesprochen.

Finanzminister Blümel: "Gerechtigkeit für die Steuerzahler"

Finanzminister Gernot Blümel zeigt sich stolz auf die Arbeit der ermittelnden Kollegen: „Dem Urteil gingen mehrmonatige intensive Ermittlungen und Einvernahmen voraus. Allein auf die in diesem Fall geschmuggelten Zigaretten wären über 2,9 Millionen Euro Steuern und Abgaben entfallen. Unsere Zöllnerinnen und Zöllner leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag in der Betrugsbekämpfung – für mehr Fairness für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und Gerechtigkeit für die heimische Wirtschaft!“