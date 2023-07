Acht von zehn Waldbränden werden durch Menschen verursacht

Aktuell machen die verheerenden Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos Schlagzeilen. Doch auch in Österreich finden 150 bis 300 Waldbrände pro Jahr statt. Heuer waren es bundesweit bereits 59 Waldbrände - zwölf davon in Niederösterreich. An heißen und trockenen Tagen, wie wir sie derzeit erleben, ist das Risiko zur Ausbreitung der Flammen erhöht. Deshalb gilt es, laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) einige Regeln zu beachten - wenngleich sich in Österreich heuer zum Glück nur kleinere Flurbrände ereignet haben.

Das Waldviertel und der Süden Niederösterreichs sind am stärksten gefährdet

In Niederösterreich gilt, wie berichtet, zurzeit in allen Bezirken die Waldbrand-Verordnung. Das Entzünden von Feuer ist im Wald oder in Wald-Nähe also verboten. Auch österreichweit gesehen, sind Teile Niederösterreichs gerade stärker gefährdet als andere Orte: Im Landwirtschaftsministerium sieht man die Gefahr zurzeit in den trockenen Gebieten ganz im Norden Österreichs, also im Mühl- und Waldviertel, als am stärksten an. Insgesamt ist, laut der Risikokarte des Ministeriums, der Süden Niederösterreichs mit den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt oder Mödling besonders anfällig für Waldbrände.

Zigaretten oder Lagerfeuer lösen oft Waldbrände aus

Die Daten des Ministeriums zeigen aber auch deutlich, dass sich die Flammen gar nicht so häufig ausbreiten müssten. Acht von zehn Waldbränden sind durch Menschen verursacht, sagt Forstminister Totschnig: „Sich der Gefahr bewusst zu sein und verantwortungsbewusst zu handeln ist ein wichtiger Schritt in der Prävention von Waldbränden.“

Eine häufige Ursache sind achtlos weggeworfene Zigaretten, auch bei Abbrennarbeiten oder Lagerfeuern gerät das Feuer oftmals außer Kontrolle. Zu Sonnenwende oder zu Ostern sind auch Brauchtumsfeuer oder Feuerwehrkörper immer wieder eine Brandursache. Außerdem können Brände durch gerissene Stromleitungen oder Funkenflug bei bremsenden Zügen (entlang der Tauernrampe, Arlbergstrecke, Südstrecke) ausgelöst werden. Brandstiftung wird in etwa zehn Prozent der Waldbrände in Österreich nachgewiesen. Bei nicht vom Menschen ausgelösten Waldbränden sind Blitzschläge die häufigste Ursache.

Daraus leitete das Landwirtschaftsministerium fünf Regeln ab:

1. Im Wald nicht rauchen. Die Glut von Rauchwaren oder unachtsam entsorgter Zigaretten können Brände auslösen.

2. Kein Feuer im Wald entzünden. Lagerfeuer, Grillfeuer sowie das Ausbringen von Asche oder Glut im Wald oder in der Nähe des Waldes können außer Kontrolle geraten und so zur Katastrophe führen. In Niederösterreich ist das durch die Waldbrandverordnung zurzeit sogar verboten und kann zu hohen Strafen führen (siehe Punkt 3).

3. Verbote bei Waldbrandgefahr beachten. Behördliche Verbote in besonders waldbrandgefährdeten Gebieten sind strikt einzuhalten, eine Übertretung kann mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen bestraft werden.

4. Vorsicht beim Umgang mit Brauchtumsfeuern und Feuerwerk in der Nähe von Wäldern. Ein Funkenflug kann die trockene Vegetation entzünden und einen Waldbrand verursachen.

5. Waldbrände sofort der Feuerwehr (122) melden. Bei Waldbränden ist rasches Handeln und eine schlagkräftige Bekämpfung durch speziell trainierte Einsatzkräfte notwendig.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont, wie wichtig Waldbrand-Prävention ist, um die heimischen Wälder zu schützen. Foto: BMLHermerka

Dass Glasflaschen oder -scherben, wie oft gewarnt wird, ein Feuer auslösen, ist hingegen unwahrscheinlich, sagt Totschnig mit Verweis auf Untersuchungen an der Technischen Universität Braunschweig.

Mit zerstörten Wäldern steigt das Risiko für Muren, Steinschlag oder Lawinen

Die Folgen eines Waldbrandes können jedenfalls weitreichend sein, betont Totschnig: „Waldbrände gefährden unseren Lebensraum. Mit einem zerstörten Schutzwald steigt das Risiko von Naturgefahren wie Muren, Steinschlag oder Lawinen. Die Waldbrandprävention muss also unser aller Ziel sein. Daher haben wir im Waldfonds erstmals eine Grundlage dafür geschaffen. Insgesamt stellen wir elf Millionen Euro zur Verfügung, davon drei Millionen Euro für Vorhaben wie eine nationale Waldbrand-Risikobewertung, Monitoringprogramme, Frühwarnsysteme oder Risiko-Kommunikation“, kündigt er an.