Schwerer Motorradunfall in Ornding (Bezirk Melk). Der Biker liegt bewusstlos auf der Straße. Ein Soldat (19) zeigt Zivilcourage. Er leistet Erste Hilfe. Als er jedoch den Helm des Motorradlenkers abnehmen will, erntet er von Anrainern wie Passanten entrüstete Beschimpfungen. Ein unliebsamer Einzelfall?

Gabriele Leister, Notärztin im Universitätsklinikum St. Pölten, weiß: „Abgesehen von den zahlreichen Schaulustigen, kommt es immer wieder vor, dass Ersthelfer und auch Sanitäter beschimpft werden und vermeintlich gute Tipps erhalten. Das ist natürlich störend.“

„Helmabnahme kann lebensrettend sein“

Erste Hilfe ist, betont sie, „im Gegenteil zum Zuwarten nie falsch und kann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eben lebensrettend sein“. Sie erinnert sich an einen Unfall, wo ein Mann auf einem Zebrastreifen von einem Auto niedergestoßen wurde. „Hätten eine Passantin und der eintreffende Polizist nicht so perfekt reagiert, wäre der Unfall vielleicht noch dramatischer ausgegangen“, gibt sie zu bedenken. Eine Helmabnahme kann, so die Medizinerin, „lebensrettend sein“.

So war sie selbst als Notärztin bei einem Motorradunfall vor Ort, wo dem Lenker bis zu ihrem Eintreffen nicht der Helm abgenommen wurde. „Dadurch war die Situation, aus medizinischer Sicht, schon sehr brenzlig, auch im Hinblick auf die fehlende Sauerstoffzufuhr“, gibt sie zu bedenken. „Helmabnahme muss man üben, aber wenigstens das Visier öffnen kann jeder“, ist sie überzeugt.

Rot-Kreuz-Sprecherin Sonja Kellner meint, dass Beschimpfungen – im Gegenteil zu Gaffern – „eher die Ausnahme sind“. Regelmäßige Auffrischung von Erste-Hilfe-Kursen empfiehlt sie. Das sei gut investierte Zeit, denn ein Unfall kann auch im Familienkreis passieren. „Zumindest den Notruf 144 wählen kann jeder“, sagt sie. Denn: „Von den Disponenten der Rettungsleitstelle bekommt der Anrufer genaue Anweisungen, wie man dem Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gezielt helfen kann.“

