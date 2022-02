Jeden dritten NÖ-Zivi zieht es nach Wien

Junge Männer zieht es wieder verstärkt zum Zivildienst. Das zeigt die Bilanz der für Zivildienst zuständigen Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Der zufolge traten im Vorjahr insgesamt 14.154 Zivildiener ihren Dienst an – um 0,4 Prozent mehr als 2020. Ein Fünftel davon kommt aus Niederösterreich. „Dass in Niederösterreich die meisten aller in Österreich abgegebenen Zivildiensterklärungen verzeichnet wurden, zeigt, dass das Interesse am Zivildienst nach wie vor groß ist“, freut sich Köstinger.

Allerdings: Jeder dritte Niederösterreicher, der seinen Zivildienst antritt, tut das nicht in Niederösterreich. Auf eigenen Wunsch, wie man im Ministerium betont. Viele entscheiden sich für Wien schon in Vorbereitung auf ihr Studium oder ihre weitere Berufsausbildung. Und so bleiben den 126 NÖ-Einrichtungen nur 2.261 Zivildiener, die sie beschäftigen können.

Quelle: BMLRT; NÖN-Grafik: Gastegger Foto: kuroksta/Nadiinko/ksenvitaln/Visual Generation/Susann Schroeter/Shutterstock.com

59,2 Prozent davon sind im Rettungswesen eingesetzt, 15,8 Prozent in den Krankenanstalten, 12,7 Prozent in der Sozial- und Behindertenhilfe und 4,6 Prozent in der Katastrophenhilfe. Die größten Trägerorganisationen sind das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund, die NÖ Gesundheitsagentur, die Lebenshilfe, der Landesfeuerwehrverband sowie die Caritas. Die Bedarfsdeckung stieg im Vorjahr auf nunmehr 87,4 Prozent.

In NÖ ist das Bundesheer beliebter als der Zivildienst

Erstmals eingesetzt waren auch Teiltaugliche. Den großen zusätzlichen Schub brachten sie allerdings nicht – insgesamt absolvierten nur 30 Teiltaugliche ihren Zivildienst. Generell sind die jungen Tauglichen in Niederösterreich etwas anders als im Rest Österreichs: Während österreichweit mittlerweile 55,3 Prozent der tauglichen jungen Männer den Zivildienst dem Bundesheer vorziehen, sind es in Niederösterreich nur 39,9 Prozent.

Und während österreichweit die Zahl der Zivildiener steigt, geht sie in Niederösterreich zurück. Die Gründe dafür ortet man im Ministerium im Rückgang an Tauglichen infolge von Jahrgängen mit geringen Geburtenzahlen, der steigenden Beliebtheit von alternativen Freiwilligendiensten im In- und Ausland sowie dem vorübergehende Aussetzen der Stellungen im Jahr 2020, die sich auf die Zuweisungszahlen im Folgejahr 2021 auswirkten.