„Ist jemand für den Grundwehrdienst untauglich, kann er dennoch wertvolle Aufgaben für das Land übernehmen“, sagt NÖAAB-Landesobmann Wolfgang Sobotka. Der NÖAAB hält eine Differenzierung in zwei Tauglichkeitsstufen für geeignet, um so dem Mangel an Zivildienern entgegenzuwirken: Teiltaugliche könnten etwa leichtere Arbeiten in Büro oder Küche übernehmen. Ausgenommen sein sollen nur jene, die aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, Grundwehr- oder Zivildienst zu leisten.

Das Rote Kreuz als größter Zivildienstträger des Landes begrüßt diesen Vorstoß. Wegen geburtenschwacher Jahrgänge und der Zunahme an Untauglichen gibt es spürbar weniger Zivildiener. 2019 zeichnet sich beim Roten Kreuz eine ähnliche Entwicklung ab wie 2018, als nicht alle Zivildienst-Stellen besetzt werden konnten. „Wir begrüßen daher die Idee eine Überarbeitung der Tauglichkeitskriterien“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. „Wenn junge Menschen für nicht tauglich befunden werden, Dienst mit der Waffe zu tun, heißt das noch lange nicht, dass sie keinen Beitrag für die Gesellschaft leisten können.“

„Forderung geht völlig am Problem vorbei“

Die SPÖ ist gegen die Änderung der Tauglichkeitskriterien: Für SPÖ-NÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller, auch Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreichs, geht die Forderung am Problem vorbei: „Für den Zivildienst benötigt es junge Männer, die über volle körperliche und geistige Tauglichkeit verfügen, da sie unmittelbar am Menschen arbeiten und eine staatlich anerkannte Prüfung zum Rettungssanitäter ablegen müssen. Hier trägt eine Herabsetzung der Tauglichkeitskriterien überhaupt nichts zur Problemlösung bei.“

Was sagt das Bundesheer? „Das ist grundsätzlich eine politische Diskussion, in die sich das Bundesheer nicht einmischt“, sagt NÖ-Militärkommandant Martin Jawurek. Dass die Tauglichkeitskriterien überprüft werden, findet Jawurek grundsätzlich gut. Man dürfe aber nicht vergessen, dass die jungen Männer per Gesetz eingezogen würden – „sie sind ja nicht freiwillig hier“ – und das Bundesheer darum auch große Verantwortung diesen Männern gegenüber trage.

Der Gemeindebund begrüßt die NÖAAB-Forderung: „Eine Reform der Tauglichkeitskriterien ist ein wichtiger und diskussionswürdiger Schritt“, sagen Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) und auch Vizepräsident Rupert Dworak (SPÖ).