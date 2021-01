„Der April ist der am schwierigsten zu besetzende Termin“, erklärt Rotkreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll. „Der Rückgang bei den Anmeldungen im April hat uns bereits in den vergangenen Jahren sehr beschäftigt und auch heuer suchen wir noch dringend junge Männer.“

Für den April werden praktisch noch in ganz Niederösterreich Zivildienstleistende gesucht.

Rund 70 Prozent bleiben als Freiwillige

„Wer im Rettungsdienst tätig ist, kann auch eine Berufsausbildung absolvieren“, wirbt Schmoll um Anmeldungen. „Abgesehen davon bleiben viele ehemalige Zivil-dienstleistende nach dieser Zeit als Freiwillige bei uns", nennt Schmoll handfeste Vorteile für das Rote Kreuz. Rund 70 Prozent der Zivildienstleistenden in NÖ bleiben nach Abschluss des Zivildienstes als Freiwillige in der Organisation.

Neun Monate als Schule fürs Leben

Die neun Monate sind für die meisten eine lehrreiche Erfahrung, die viele in ihrem weiteren Leben für soziales Engagement nutzen. „Zivildienst zu leisten ist ein wichtiger Beitrag zur Solidarität in der Gesellschaft und eine Form zivilgesellschaftlichen Engagements. Zivildienstleistende lernen neue Lebenswelten kennen und helfen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind – eine sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeit“, so Schmoll.

