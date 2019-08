Zivilschutzalarm? Ja, den gibt es wirklich! In Russbach in Salzburg wurde er am vergangenen Wochenende nach schweren Unwettern ausgelöst. Hier nochmal eine Erinnerung, was die Sirenensignale bedeuten. Und: Am ersten Samstag im Oktober - heuer ist das der 5. - gibt es wieder Probealarm in ganz Niederösterreich.

Russbach in Salzburg am vergangenen Wochenende: Die Sirenen heulen, zuerst „Warnung“, dann „Alarm - und dann Gott sei Dank „Entwarnung“. Keine Probe, sondern Zivilschutzalarm. Ja, der wird wirklich ausgelöst, wenn es notwendig ist.

Folgen in Grenzen halten

Jeden ersten Samstag im Oktober hören wir in Niederösterreich auch diese Signale. Und im Rest vom Jahr? Da hören wir sie zum Glück selten. Aber die Unwetter in Salzburg haben gezeigt: es kann sehr schnell gehen. Und der Alarm kann lokal sehr beschränkt sein. Wer die Sirenensignale kennt, ist in diesem Fall klar im Vorteil. Er kann sich informieren, was los ist. Er kann sich im Lokalradio und bei der Gemeinde die Infos für das richtige Verhalten holen. Er kann – wie im Fall Russbach – das Hochwasser zwar nicht verhindern, aber die Folgen für sich leichter in Grenzen halten. Und er verfällt nicht in Panik. In Russbach war erst am nächsten Tag Entwarnung – wer die Signale kennt, ist dann beruhigt, nicht auf’s Neue beunruhigt.

Am 5. Oktober ist wieder Zivilschutztag mit Probealarm in Niederösterreich. Eine gute Gelegenheit, sich in aller Ruhe mit den Signalen vertraut zu machen.

Die Signale zur Erinnerung

es beginnt mit der „Warnung“ – 3 Minuten gleichbleibender Dauerton. Was tun? Radio und Fernsehen auf lokale Sender umschalten (am Besten ORF Landesstudio) und im Internet informieren

dann kommt (nicht immer) der „Alarm“ – 1 Minute auf- und abschwellender Ton (wie bei einem Feuerwehr-Alarm, nur viel länger). Was tun? Die Anweisungen aus Radio und Internet befolgen

schlussendlich die „Entwarnung“ – 1 Minute gleichbleibender Dauerton. Keine Panik, klingt nur Anfangs wie eine Warnung, ist aber viel kürzer