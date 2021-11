Hanger neuer Präsident des österreichischen Zivilschutzverbandes

Unter strenger Einhaltung der 2G-Regel - Delegierte aus den Bundesländern waren per Videokonferenz zugeschaltet - hielt der österreichische Zivilschutzverband seine Generalversammlung ab. Und wählte dort Andreas Hanger zum neuen Präsidenten.

Der Bad Erlacher Bürgermeister Hans Rädler war seit 2011 Präsident des österreichischen Zivilschutzverbandes. Franz Baldauf

Hanger löst damit Johann Rädler ab, der dieses Amt seit 2011 innehatte. Rädler war selbst von 2002 bis 2019 Abgeordneter zum Nationalrat und ist Bürgermeister von Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt).

"Wichtige Akzente in der Krisenvorsorge setzen"

„Für den Zivilschutz sind in Österreich in erster Linie die Länder verantwortlich, wir wollen aber hier als Bundesverband eine koordinierende Rolle einnehmen und in enger Abstimmung mit den Landesverbänden wichtige Akzente in der Krisenvorsorge treffen", sagte Hanger nach seiner Wahl. Ein Großteil der österreichischen Haushalte betreibe keinerlei Bevorratung und sei auf Krisen- bzw. Katastrophenereignisse nicht gut vorbereitet, "das wollen wir mit hoher Professionalität verändern, ohne beim Hinweis auf mögliche Krisen für eine unnötige Verunsicherung zu sorgen", so Hanger weiter.

Strategieklausur im Jänner 2022 geplant

Bereits im Jänner 2022 ist eine große Arbeits- und Strategieklausur geplant, bei die Arbeitsschwerpunkte für die nächsten Jahre festgelegt werden.

„Die allgemeinen und aktuellen Bedrohungslage (Pandemien, Blackout u.a.) zeigen, dass der Eigenverantwortungsgrad und der Selbstschutz in der Bevölkerung deutlich gesteigert werden muss. Es freut mich daher sehr, dass sich der österreichische Zivilschutzverband auf der Bundesebene neu formiert hat und gemeinsam mit den Landesverbänden und den Einsatzorganisationen in diesem hochaktuellen Themenfeld wichtige Arbeit leisten wird“, sagte der stellvertretende Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit General Reinhard Schnakl. Er hat in Vertretung von Innenminister Karl Nehammer an der Generalversammlung teilgenommen.