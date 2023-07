„Der Klimawandel beeinflusst die Schwammerlsaison extrem“

Nachdem der Frost Anfang April so einiges in der Landwirtschaft beschädigt und zerstört hat, gibt es zumindest bei den Schwammerln gute Neuigkeiten: Denen konnte der Frost nichts anhaben und die vielen Niederschläge im Frühling versprechen eine gute Schwammerlsaion. Was jedoch zu einem immer größeren Problem wird, ist der Klimawandel, wissen Christian Apschner von der mykologischen Gesellschaft und Paul Weinzerl, Kurator bei Garten Tulln.

Durch den Klimawandel sprießen nämlich manche Pilz-Sorten auf einmal viel früher. Sorten, die erst später Saison hätten, gibt es plötzlich schon im Frühsommer und andere verschieben sich nach hinten. Manche sind aber gleich vollkommen verschwunden, betont Apschner: „Die Eierschwammerl wandern immer weiter nach oben und neue Pilze wandern ein. Viele Arten sind aber durch den Klimawandel ganz verschwunden.“ Beide Experten sind sich einig: „Der Klimawandel hat einen extremen Einfluss auf die Schwammerl.“

Neben dem Klimawandel beeinflusst auch das Wetter die Pilze stark. Der viele Regen hat etwa in den Eichenwäldern dazu beigetragen, dass dort die Pilze geradezu aus dem Boden schießen. Im Wienerwald sieht das aber wieder ganz anders aus. „Wir hatten so lange Trockenperioden, dass auch der viele Regen nicht viel helfen konnte“, bedauert Weinzerl die aktuelle Situation.

Pilze haben oft einen giftigen Doppelgänger

Neben dem Kauf von Schwammerln im Supermarkt gehen auch viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher selbst Pilze suchen. Doch Expertinnen und Experten warnen immer wieder davor, das nur zu tun, wenn man sich auch wirklich gut auskennt. Dass man einen feuerroten Fliegenpilz nicht essen sollte, ist jedem bekannt. Doch auch bei anderen Sorten lauert Gefahr: Pilze haben sehr oft einen giftigen Doppelgänger.

20 Pilze sind tödlich, 200 giftig für den Menschen

Diese Doppelgänger unterscheiden sich oft nur minimal von den genießbaren Pilzen. Deshalb ist es umso wichtiger, sich vorab ausreichend zu informieren. Champignons und der giftige Knollenblätterpilz oder der rötende Wulstling und der giftige Pantherpilz schauen sich auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. „Eierschwammerl kann eigentlich jeder sammeln gehen, bei allen anderen Sorten sollte man sich aber vorab wirklich gut auskennen, da es in Österreich 20 Sorten gibt, die wirklich tödlich sind“, warnt Apschner. Neben den 20 tödlichen Sorten gibt es in Österreich Schätzungen zufolge derzeit 5.000 Pilzsorten, wovon 200 Speisepilze sind und weitere 200 giftig für den Menschen sein können.

Besonders beliebt sind in Niederösterreich die Sorten Eierschwammerl, Steinpilze, Herbsttrompeten und Hallimasch. Sie kommen auch am häufigsten in der Natur vor. Für Anfängerinnen und Anfänger gilt außerdem: Keine Lamellenpilze, sondern nur Röhrenpilze sammeln. Unter diesen gibt es lediglich zwei giftige, aber nicht lebensbedrohliche Sorten, wissen die Experten.

Was tun bei einer Pilzvergiftung?

Österreichweit gibt es insgesamt über 5.000 Pilzarten, davon ist aber nur ein Bruchteil tatsächlich essbar. Daher ist es beim Suchen wichtig, über genügend Fachwissen zu verfügen, und somit giftige Pilze rechtzeitig zu erkennen. Sollte es aber doch zu einer Vergiftung durch den Verzehr eines giftigen Pilzes kommen, gibt es einige Schritte zu beachten. Herzrasen, Schwindel und Benommenheit können Indikatoren einer möglichen Vergiftung sein. Treten diese auf, sollte man umgehend einen Arzt, aber noch besser eine Notfallambulanz aufsuchen.

Auf keinen Fall sollte man sich darauf verlassen, dass eine Vergiftung nach einmaligem Erbrechen oder Durchfall ausgestanden ist. Besondere Eile ist bei Störungen des vegetativen Nervensystems geboten. Noch häufiger als der tatsächliche Verzehr eines giftigen Exemplares passiert es jedoch, dass es durch die falsche Lagerung zu Beschwerden kommt. Auch das kann äußerst unangenehm werden und auch hier schadet es nicht, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen. Dazu kann es kommen, wenn Pilze nicht kühl und luftig aufbewahrt wurden und sich dadurch das Eiweiß zersetzt hat.

Vergiftungsinformationszentrale: 01 406 43 43

So gelingt die richtige Zubereitung

Vor dem Kochen sollten die Schwammerl auf jeden Fall richtig gereinigt werden. Foto: Shutterstock Africa Studio

Oft scheiden sich die Geister, was die richtige Zubereitung und vor allem die korrekte Reinigung von Pilzen betrifft. Fest steht: Schwammerl sollten auf jeden Fall vor dem Verzehr geputzt werden. Naturreste wie Erde oder anderer Schmutz sind am besten mit einem trockenen Tuch oder Pinsel zu entfernen. Mit einer scharfen Klinge kann man bei Bedarf auch die Oberfläche ein wenig abschaben. Der Mythos, dass man Pilze nicht waschen sollte, stimmt nicht ganz. Allerdings sollte man sie eher rasch und nicht zu lange waschen. Langes Einlegen führt zu Geschmacksverlust sowie zu einer schwammigen Textur.

Besonders gut eignen sich Schwammerl übrigens für Risotto, Nudelgerichte, Suppen und Cremesaucen. Kleiner Tipp: Die Pilze beim Anbraten nicht zu früh salzen, sonst verlieren sie sofort ihr Wasser und werden nicht so gut braun. Mehr Rezepte gibt es unter: Rezepte - So schmeckt NÖ (soschmecktnoe.at)