Rauch breitet sich im Stiegenhaus aus. Sicht und Luft werden zunehmend schlechter. Eine Wohnung steht in Flammen. Jetzt gilt es, so schnell wie möglich, das Gebäude zu verlassen, doch der Fluchtweg ist verstellt.

„Ein Großteil der Bevölkerung ist für den Ernstfall eines Brandes schlecht vorbereitet und unterschätzt das Risiko einer Feuersbrunst.“ Davon ist Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) überzeugt. Das KfV hat Brandschutzmaßnahmen innerhalb der eigenen vier Wände der Bürger im Rahmen einer Umfrage unter die Lupe genommen. Das Ergebnis unterstreicht die Sorglosigkeit vieler. Nur in jedem zweiten Haushalt befinden sich gewartete Feuerlöscher. 86 Prozent der Befragten halten einen Brand in ihrem Eigenheim sogar für „eher unwahrscheinlich“. Vor allem bei einem der wichtigsten „Lebensretter“, dem Fluchtweg, gibt es grobe Mängel.

„Fahrräder, Kinderwägen, Blumenstöcke oder Regale gehören oft zum Alltag beim Blick in die Gänge von Wohnhausanlagen. Und gerade diese Hindernisse können im Notfall immens die Flucht verzögern und das Einschreiten der Feuerwehrkräfte massiv erschweren“, weiß er. Gerade wenn die Gefahr einer Rauchgasvergiftung mit jeder Sekunde größer wird, sei es essenziell, dass Fluchtwege frei und Notausgänge nicht versperrt sind. Denn das führe mitunter „zu unüberlegten Panikreaktionen, mitunter lebensgefährlichen oder sogar tödlichen Sprüngen aus dem Fenster“, sagt Arthur Eisenbeiss, Sprecher der österreichischen Brandverhütungsstellen.

„Verstellte Fluchtwege können zu Panikreaktionen wie unüberlegten und mitunter lebensgefährlichen Sprüngen aus dem Fenster führen.“ Arthur Eisenbeiss, Sprecher der Brandverhütungsstellen

Bei der NÖ Feuerwehr stellt man das Problem in Supermärkten fest, wo Fluchtwege oder Notausgänge oft durch Paletten verstellt sind. „Das kann für Mitarbeiter und Kunden zu einer Gefahr werden. In den meisten Fällen werden derartige Probleme durch ein Gespräch aber rasch behoben“, weiß FF-Sprecher Franz Resperger. Wo es zu Problemen kommt, sind illegale Veranstaltungen, bei denen an Fluchtwege nicht gedacht wird. „Hier fehlen oft Sensibilität und Gefühl für Gefahr“, so Resperger. Vorbeugender Brandschutz ist ein Kernthema der Präventionsarbeit das NÖ Zivilschutzverbandes. „Hier sind unsere Zivilschutzbeauftragten gefordert, den Bürgern näher zu bringen, dass Brandschutz Leben retten kann“, unterstreicht NÖ Zivilschutzverbands-Präsident Christoph Kainz.