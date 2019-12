Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 48-Jährige am Sonntagabend in einer kleinen Gemeinde Neudorf im Bezirk Mistelbach war der 53 Jahre alte Verdächtige geständig. Die Frau war mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden worden, als Waffe soll ein Küchenmesser verwendet worden sein.

Der Beschuldigte war mit dem Opfer laut Polizei in einer Beziehung, der Tat ein Streit vorausgegangen.

Mordverdacht in Neudorf Frau mit Küchenmesser getötet: Verdächtiger geständig

Der 53-Jährige wurde laut Karl Schober, Leiter der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Montagabend in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Untersuchungshaft sei am Dienstag beantragt worden. Angeordnet wurde durch die Anklagebehörde auch eine Obduktion des Opfers.

Ebenfalls am Sonntag hatte in einer Gemeinde nahe Wiener Neustadt ein 39-Jähriger seinen Schwiegervater nach einer Familienfeier mit einem Klappmesser attackiert und schwer verletzt. Das Opfer musste operiert werden, teilte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mit.