Sommerzeit ist die Zeit, in der viele Menschen sich auf ihre Zweiräder schwingen. Die Coronakrise hat diesen Trend beschleunigt.

Ganz ungefährlich ist der Zweiradboom nicht, wie die Statistiken des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigen. So ist innerhalb der letzten zehn Jahre die Anzahl der verunglückten Personen im Straßenverkehr um 28 Prozent gesunken, bei den Radfahrern (inklusive E-Bikes) ist sie hingegen um 42 Prozent gestiegen.

Im Jahr 2019 verunglückten in Österreich insgesamt 8.167 Radfahrer, 33 davon tödlich. Im Coronajahr 2020 sanken die Unfallzahlen bei allen Verkehrsmitteln – außer bei den Radfahrern: 40 verunglückten im Vorjahr tödlich, jeder Zweite davon war ein E-Bike-Fahrer. In Niederösterreich starben 2020 neun Radfahrer, fünf davon waren mit dem E-Bike unterwegs.

Ausbau der Radfahrinfrastruktur gefordert

Diesem Negativtrend könne mit einem Ausbau der Radfahrinfrastruktur begegnet werden, sagt Klaus Robatsch vom KFV. Auch mehr Tempo-30-Zonen im Ortsgebiet sowie die Einhaltung des Seitenabstandes von 1,5 Metern innerorts und zwei Metern außerorts sei wesentlich. Der Seitenabstand von 1,5 Metern ist in Deutschland übrigens gesetzlich verankert, in Österreich gibt es lediglich die Empfehlung, genug Abstand einzuhalten.

Am meisten gefährdet sind Lenker von E-Bikes ab einem Alter von 65 Jahren, sagt Klaus Robatsch. „Sie kommen mit der Geschwindigkeit nicht zurecht.“ Kurse sowie das Üben im verkehrsfreien Raum könnten hier Abhilfe schaffen.

Motorrad-Wiedereinsteiger besonders gefährdet

Bei den Motorradfahrern sind verstärkt die Wiedereinsteiger gefährdet, also jene Personen, die in jungen Jahren einen A-Führerschein gemacht haben und 20, 30 Jahre später wieder aufs Bike steigen. „Viele glauben, weil sie gute Autofahrer sind, können sie auch Motorrad fahren, aber das ist etwas ganz anderes“, sagt Robatsch. Zehn Prozent der Motorradunfälle passieren übrigens in falsch angefahrenen Linkskurven. Dafür gibt es Fahrtechnikkurse.

„Lenker von einspurigen Kraftfahrzeugen und Radfahrer sind oft selber schuld an den Unfällen. Das Eigenverschulden macht hier vom Anteil mehr als die Hälfte aus“, illustriert Ferdinand Zuser, Leiter der Landespolizeiabteilung.