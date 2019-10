Karl Zwiauer vom Universitätsklinikum St. Pölten sieht Potential in der Steuer. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana jedoch steht dem Thema Zuckersteuer kritisch gegenüber.

In Österreich enthalten 100 Milliliter Coca Cola 10,6 Gramm Zucker. Genau so viel Zucker ist auch im britischen Coca Cola Classic enthalten. Seit April des vergangen Jahres gehen aber in Großbritannien für ein Liter des Getränks umgerechnet 27 Cent an die Regierung, wie in einem Artikel der London School of Hygiene & Tropical Medicine beschrieben wird.

Schon im Jahr 2016 forderte der deutsche Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte die Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland, die bisher noch nicht umgesetzt wurde. Zuckerhaltige Softdrinks sind vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Übergewicht im Jugendalter führe laut Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin späteren Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck sowie Störungen des Fett- und des Glukosestoffwechsels.

Zwiauer: Zucker weniger propagieren

Karl Zwiauer, Leiter der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Universitätsklinikum St. Pölten, sieht Zucker als ein soziales Problem. „Bekanntlich konsumieren eher sozial schwache Gruppen mehr Zucker. Dort gilt es anzusetzen“, so der Experte.

Dafür würde die Zuckersteuer Potential haben. Generell sollte die Bevölkerung aber eher zu gesunder, zuckerarmer Ernährung erzogen, als durch ein Regulativ eingeschränkt werden. In Großbritannien habe diese Steuer zwar funktioniert, dennoch gibt es sehr unterschiedliche Erfolgs-Berichte aus den verschiedensten Ländern. Den Zucker durch Süßstoff zu ersetzten sei aber auch keine gute Alternative. Durch künstliche Zucker-Ersatzprodukte könne zwar der Markt gehalten werden, das sei aber nicht im Sinne der gesunden Ernährung.

„Viel besser wäre es Zucker weniger zu propagieren!“, so Zwiauer, der Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Kinder und Jugendheilkunde ist. „Dass Cola und Bier billiger als Milch sind, ist einfach eine falsche Tendenz. Das Bewusstsein der Konsumenten für gesunde Ernährung muss gestärkt werden.“

Wichtig sei es, die Leute besser über die Produkte, die sie konsumieren, zu informieren. Potential sieht der Experte dabei im Kennzeichnungs-System „Nutriscore“, mit dem die Lebensmittel anhand einer Buchstaben- und Farbskala aufgrund ihrer Nährwert-Qualität eingeteilt werden.

Agrana: Zucker ist nicht Grundübel

Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutet die Einführung der Zuckersteuer Einbußen bei den Zucker-Erzeugern. Beispielsweise wäre auch die Agrana, der einzige Zuckerhersteller Österreichs, davon betroffen. Der Zuckerproduzent sieht in einer Steuer keine Lösung des Übergewicht-Problems. „Zucker wird meist völlig unreflektiert als Grundübel und als das allein Schädliche dargestellt“, so Agrana-Sprecher Markus Simak.

Viel eher wären fehlende Bewegung und die Gesamtkalorienzufuhr Gründe für Übergewichtigkeit. Laut Simak sei es egal ob die Kalorien, die bei Gewichtszunahme zu viel aufgenommen und nicht verbraucht werden, aus Fett, Eiweiß, Zucker oder anderen Kohlenhydraten stammen.

„Deshalb werden auch die Reformulierungsversuche mit dem Ziel, den Anteil von Zucker in Produkten zugunsten anderer Zutaten zu reduzieren keinen Durchbruch bei der Bekämpfung von Übergewicht bringen“, so der Agrana Pressesprecher. „Denn meist weisen so reformulierte Produkte – entgegen der Annahme der Verbraucher – nicht wesentlich weniger Kalorien aus.“

Rechnungshof: Zucker durch Vereinbarung reduzieren

Eine Studie des österreichischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2017 zeigt, dass 30 Prozent der achtjährigen Burschen im Land übergewichtig sind. Eine Steuer auf Softdrinks soll den Konsum unattraktiv und teuer machen. So wurden auch der Konsum von Zigaretten und Alkopops eingeschränkt. Vergangene Woche kritisierte der österreichische Rechnungshof Mängel bei der Diabetes-Versorgung und Vorsorge. So wird unter anderem „mehr Anstrengung bei der Früherkennung und Vorsorge der ‚Zuckerkrankheit‘ gefordert.

„Zur Verbesserung der Lage beim Risikofaktor Ernährung, solle das Gesundheitsministerium mit der Lebensmittelindustrie eine Vereinbarung zur Verringerung des Zuckergehalts anstreben“, so der Rechnungshof. Um den Zuckeranteil in Lebensmitteln zu senken, sei ein Vorgehen wie zur Reduktion von Salz in Backwaren wünschenswert. 2011 wurde eine Vereinbarung zur freiwilligen Reduktion des Salzgehaltes in Brot und Gebäck getroffen. Dadurch reduzierte sich, laut Rechnungshof, der Salzverbrauch in fünf Jahren um rund 82 Tonnen.