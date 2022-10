Schlepper gefasst: Lkw-Lenker zu 3,5 Jahren Haft verurteilt

Werbung

"Die Hitze war unerträglich", das schilderte ein Vater, der mit seiner Familie im Lkw des Angeklagten von Ungarn nach Österreich gebracht wurde. Am 14. April dieses Jahres kontrollierte die Autobahnpolizei einen Lkw auf dem A1-Parkplatz Großram in der Gemeinde Pressbaum. Im Sattelhänger wurden 54 Geflüchtete aus Syrien, Palästina, dem Jemen, Afghanistan und der Türkei entdeckt.

Pressbaum 54 Flüchtlinge in Sattelanhänger entdeckt

Der Polizeiinspektor, der als erster die Türen des Anhängers öffnete, betonte in seiner Zeugenaussage die Temperatur und den unangenehmen Geruch. Die Geflüchteten hatten eine sieben Stunden lange Fahrt hinter sich, ohne Pause oder genügend Wasser. Unter den 54 Personen befand sich ein Kind, für das die Rettung gerufen werden musste.

Der Lenker des Lkws musste sich nun vor dem Landesgericht verantworten. Durch Daten der Mautstellen und des EG-Kontrollgeräts des Lkw wurden 19 Fahrten vom 12. Jänner bis zum 14. April fest gestellt. Der Angeklagte bekannte sich nur zu sechs davon schuldig.

Drahtzieher noch auf freiem Fuß

Der 46-Jährige gab an, dass er von seinem Chef zu den Fahrten gezwungen wurde. Laut ihm habe er lediglich die Anweisungen seines Vorgesetzten befolgt. Auch soll er bis Ende Februar nichts von den Schleppertätigkeiten gewusst haben. Erst dann habe er bemerkt, dass sein Chef Menschen als Ladung in seinen Lkw lud. Auch soll ihm sein Chef als Späher vorausgefahren sein und ihm an der Grenze Lichtsignale gegeben haben.

Der Angeklagte gestand, in sechs Fällen von den Transporten gewusst zu haben. Allerdings bestand er darauf, nichts mit der Organisation zu tun gehabt und auch nicht freiwillig mitgemacht zu haben. "Ich konnte nichts dagegen machen, ich stand unter dem Druck meines Chefs", so der Pole.

Auch einige der Geflüchteten gaben an, den Fahrer des Lkw nie zu Gesicht bekommen zu haben. Sie hätten lediglich mit den Fußschlepper, die sie begleiteten, und mit einem Mann in einem schwarzen Pkw kommuniziert. Diese Personen hätten ihnen auch die Türen des Lkw-Anhänger geöffnet.

Der Vorgesetzte des Angeklagten und ein weiterer Beteiligter konnten noch nicht ausfindig gemacht werden.

Der 46-Jährige wurde zu drei Jahren und sechs Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.