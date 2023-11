Das feiern wir am 1. November

Wenn die Natur draußen ihr jährliches Sterben beginnt, feiert die Kirche das von Papst Gregor IV auf den 1. November festgelegte Fest Allerheiligen und im Anschluss daran den Gedenktag Allerseelen. Der Ursprung dieses Festes führt zurück bis in das 4. Jahrhundert.

Doch was genau bedeuten diese Festtage aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche? Wer ist damit gemeint, wenn wir von den Heiligen sprechen?

Franz Xaver Brandmayr schreibt in seinem Buch „Heilige sind auch nur Menschen. Lebensgeschichten, die Mut machen“: „Heilige sind Menschen, die sich der Liebe Gottes anvertrauen, in ihr leben und aus ihr handeln versuchen“ (2004: S. 13). Heilige sind also Menschen, die im Einklang mit der Natur ihren Rhythmus gefunden haben und ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Freizeit und ihr soziales Engagement aus der Nachfolge Jesu erleben wollen. Viele sind der Kirche bekannt und finden daher im Heiligen-Kalender des Jahres ihren Festtag. Viele von ihnen sind nicht bekannt und dennoch gibt es sie, die Menschen, die Großes und Wunderbares für die Welt geleistet haben. Manchmal ganz im Stillen und Verborgenen. Vielleicht kennen Sie so jemanden?

Genau derer soll am Fest Allerheiligen gedacht werden. Es gehört zum feierlichen Ritual der katholischen Kirche, dass wir an diesem Tag unserer Verstorbenen in den Friedhöfen gedenken, wohlwissend, dass ihre Seelen den Ort des Friedhofs längst verlassen haben. Jetzt könnte man sagen, wozu dann der Friedhof?Es braucht Orte des

AbschiednehmensMittlerweile haben sich unterschiedliche Möglichkeiten von Bestattungsformen und Bestattungsorten aufgetan. Die katholische Kirche erachtet die Bestattung am Friedhof, entweder im Erd- oder Urnengrab, deshalb für wichtig, weil dadurch der Trauerraum gesichert wird. Es braucht Orte des Abschiednehmens und sinnvollerweise ist dieser Ort außerhalb des eigenen Zuhauses. Durch den Gang zum Friedhof entstehen neue persönliche Trauerrituale des Abschiednehmens. Durch die Gräbersegnungen, die jedes Jahr am 1. November auf den vielen Friedhöfen unseres Landes stattfinden, werden die Menschen in ihrer Trauer begleitet. Es wird der Segen zugesprochen, den Toten und deren Angehörigen. Der Friedhof als Trauerraum, im Gegensatz zur Naturbestattung, verbindet die Menschen, die einander im Gedenken an die Verstorbenen nicht alleine sind. Jeder und jede, die hier am Friedhof um einen Angehörigen trauern, werden im Gebet von der betenden Gemeinschaft getragen und begleitet.

Während man zu Allerheiligen hinaus auf die Friedhöfe geht, ist der Allerseelen-Tag besinnlicher, wenngleich es für viele bereits ein Arbeitstag ist. An diesem Tag gedenken wir all jener Menschen, die ihr Leben nicht versöhnt beenden konnten. Wir bitten darum, dass ihre Seelen den Weg ins göttliche Licht durch Versöhnung und Frieden finden. Manche opfern diesen Tag durch Fasten und Gebet für jene Menschen auf, von denen sie wissen, dass ihre Seele nicht zur Ruhe kommen kann. Dazu können Weihrauch und Kerzen eine Unterstützung bieten.