Das erste Massentest-Wochenende ist vorüber, die Bilanz ist in NÖ in mehrerlei Hinsicht besser als erwartet. 72 Prozent der Lehrkräfte ließen sich testen – „ein mehr als respektables Ergebnis“, wie Bildungsminister Heinz Faßmann betonte. Und: Nur 54 der 26.000 getesteten Pädagogen waren positiv, also 0,2 Prozent.

Dieses Wochenende werden die Massentests nun auf alle 1,6 Millionen Niederösterreicher ab sechs Jahren ausgerollt. Getestet wird am 12. und 13. Dezember an 1.000 Standorten. Für den reibungslosen Ablauf sind etwa 20.000 Menschen im Einsatz, darunter nicht nur medizinisches Fachpersonal, sondern auch Freiwillige von Feuerwehr, Rettungsorganisationen und Zivilschutzverband.

Entsprechend umfangreich sind die Vorbereitungen. Hunderte Feuerwehrleute verpackten im Katastrophenschutzzentrum in Tulln die Testkits, Desinfektionsmittel und Schutzmaterialen für alle Test-Stationen und lieferten sie anschließend aus. „Man kann sich das vorstellen wie ein Lebensmittelgroßlager. Die Gemeinden schreiben Listen, was sie brauchen. Wir paketieren alles und liefern es aus“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Die Anmeldungen zu den Antigen-Tests sind bereits in die Haushalte geflattert. Um am Test-Standort Menschenansammlungen zu vermeiden, kann man sich über die eigens eingerichtete NÖ-Website www.testung.at schon im Vorfeld registrieren. Organisieren und abwickeln werden die Tests vor Ort die Gemeinden. Medizinisches Personal, darunter viele Kräfte der Rettungsorganisationen, nimmt die Nasen- oder Rachenabstriche ab.

Ziel der Massentestungen ist es, laut den Landesräten Stephan Pernkopf (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), symptomlose Infizierte „rauszufischen“ und damit Infektionsketten zu unterbrechen.