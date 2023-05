„Immer weniger können gut schwimmen“

Traditionell Anfang Mai öffnen die rund 130 NÖ Freibäder ihre Pforten, die Badeteiche folgen meist etwas später. „Seit Wochen werden die Becken auf Vordermann gebracht, es wird geputzt und geheizt“, sagt Kurt Staska, Sprecher der NÖ Bäderbetriebe in der Wirtschaftskammer NÖ. Das ist die eine Seite.

Die andere: „Immer weniger Leute können gut schwimmen, durch die Jahre der Pandemie sind zusätzlich viele Kurse ausgefallen“, zeichnet Markus Schimböck, Landesleiter NÖ der Österreichischen Wasserrettung, kein rosiges Bild von den allgemeinen Schwimmkenntnissen. Laut KFV-Schwimmstudie 2022 kann jedes zehnte Kind in Österreich nicht schwimmen.

Aber: Was heißt eigentlich „gut schwimmen können“? „Wenn Sie technisch sauber schwimmen, die Bewegungen richtig ausführen.“ Oft könnten sich Personen gerade so über Wasser halten, „die schwimmen so wie Hunde das tun“, sagt Schimböck. Das habe den Nachteil, dass man sehr schnell ermüdet.

Schwimmkurse in jungen Jahren schaffen Abhilfe

Derzeit sind viele Schwimmkurse, auch die der Wasserrettung, ausgebucht, man sollte sich also bald umsehen. Für einen Grundkurs sind zehn Einheiten zu je 45 Minuten sinnvoll. „Da schnuppern sie einmal hinein, danach sind entweder weitere Kurse nötig und auf jeden Fall müssen Sie regelmäßig üben“, appelliert Schimböck. Denn oft glauben Eltern, dass ein Kind nach dem Grundkurs richtig schwimmen kann, das sei so nicht richtig.

Anfangen sollte man in jungen Jahren. „Mit drei, vier Jahren ist es gut, Kinder ans Wasser zu gewöhnen, ihnen die Angst davor zu nehmen und auch mal den Kopf unter Wasser zu halten.“ Schwimmkurse gebe es in NÖ im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ viele, meint Schimböck: Die Infrastruktur sei gut. „Außerdem unterstützen uns Gemeinden und Städte sehr gut.“

Schlechteren oder weniger fitten Schwimmern empfiehlt Schimböck eine Schwimmboje. Die wird mit einem Bauchgurt befestigt und nachgezogen. Damit ist man erstens sichtbar und kann sich zweitens anhalten, wenn die Kraft ausgeht. „Viele ältere Menschen benützen Schwimmbojen“, sagt Schimböck. Die Jungen fänden das weniger cool.