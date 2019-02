Die österreichische Regelung, wonach evangelische und altkatholische Arbeitnehmer am Karfreitag einen staatlichen Feiertag haben, andere aber nicht, ist diskriminierend und daher EU-rechtswidrig, entschied der Europäische Gerichtshof. Die Regierungsparteien einigten sich nun auf einen halben Feiertag, was nicht überall auf Gegenliebe stößt.

Für Gemeindebedienstete war bereits bisher am Karfreitag zu Mittag Arbeitsende – nun heißt es für die evangelischen und altkatholischen Arbeitnehmer jedoch auch an diesem Vormittag in den Dienst, statt in die Kirche zu gehen. Als völlig unnötige Einmischung des EU-Gerichts empfindet den Karfreitagsentscheid Christian Prokopp von der gleichnamigen Drogerie und Reformkette Prokopp – „der uns nun einen zusätzlichen Feiertag beschert. Und dass, obwohl Österreich im Vergleich zu vielen Nachbarländern ohnehin zu viele Feiertage hat. Ob wir offenhalten, werden die nächsten Wochen zeigen. Wenn es so teuer wie am 8.12. wird, eher nicht“, führt er aus.

Die großen Handelsketten Rewe und Spar wollten die neue Karfreitagsregelung angesichts fehlender Details noch nicht kommentieren. Fakt sei aber, heißt es von Rewe, dass der Karfreitag einer der stärksten Einkaufstage im Jahr ist. Bei Rewe hoffe man aber auf eine Regelung, die Mehrkosten für das Unternehmen verhindert.

„Als inhaltlich richtige und zu akzeptierende Entscheidung“ beurteilt Gerhard Steurer Junior die Regelung, wiewohl auch er Österreich im oberen Feiertags-Spitzenfeld sieht. Seines Erachtens trifft der halbe Feiertag den Handel – „da es sich um einen starken Einkaufstag handelt. So auch in der elterlichen Parfümerie Steurer am Pfarrplatz. Dort wird sich die Regelung durch Mehrkosten ausdrücken“, ist er überzeugt. Kleine Unternehmen können dies seiner Ansicht nach noch eher verschmerzen – „beispielsweise trifft es mich in der Steurer Gebäudereinigung so gut wie gar nicht, da bei uns ohnehin am Freitag um 13 Uhr Schluss ist“.

Relativ gelassen steht man der Neuregelung auch im Autohaus Bierbaum gegenüber und das, obwohl in diese Zeit auch die Umrüstung von den Winter- auf die Sommerreifen fällt. Dazu Marketing-Managerin Isabella Eder: „Wir sehen die neue Karfreitagsregelung für unsere Kunden und unser Haus aufgrund unserer Öffnungs- und Arbeitszeiten unkritisch und gehen davon aus, dass diese unseren Kunden und Mitarbeitern keine Nachteile bereiten wird. Die Zeit der Umrüstung von Winter- auf Sommerreifen ist an sich eine logistische Herausforderung, die wir aber jedes Jahr aufs Neue hervorragend meistern. Wichtig wird sein – wie bislang auch – sich rechtzeitig einen Termin auszumachen, wobei wir durch die neue Karfreitagsregelung keine Termine verschieben werden müssen. Wir gehen auch davon aus, dass unsere Kunden Verständnis für die neue Gesetzesregelung und den halben freien Tag zeigen werden.“

Als müßige Diskussion beurteilt Manfred Schneider vom Backhaus Annamühle die Karfreitags-Neuregelung: „Ich mache mir Gedanken, aber keine Sorgen, mein Job ist es schließlich Lösungen zu finden“. Dennoch ist der Bäckermeister für 60 Angestellte aus insgesamt 10 Nationen in seinem Betrieb verantwortlich. „Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Einvernehmen finden werden“. Konkret wird der Karfreitag aber teurer für ihn. „Ich gehe davon aus, dass wir am 19. April zur Hälfte zum Normaltarif und zur anderen Hälfte mit Feiertagszuschlag entlohnen werden“, so Schneider.

„Das sind mir meine Mitarbeiter aber allemal wert. Was man sich aber generell überlegen wird müssen, welche der Arbeitnehmerrechte aus den 1970er Jahren heute noch zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen und welche Unternehmer Prügel vor die Füße werfen. Schließlich hat niemand etwas davon, wenn es durch überbordende Bürokratie und zu viel Arbeitnehmerrechten und -schutz keine Arbeit mehr gibt“. Als sein Vater in den 1960er Jahren das Backhaus in Baden übernahm, gab es noch 13 Bäcker in der Stadt. Heute ist Manfred Schneider der einzige…