Fast ein Drittel der wehrpflichtigen jungen Männer ist österreichweit für den Dienst an der Waffe untauglich und damit auch für den Wehrersatzdienst. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig (siehe S. 3). Was hat das für Auswirkungen für Zivildienst und Gesellschaft?

Brigadier Bernd Knotzer ist zwar bereits seit 2003 im wohlverdienten Ruhestand, sein Interesse am Bundesheer und den gesellschaftspolitischen Entwicklungen ist aber ungebrochen. „Denn bereits seit meiner Pensionierung kämpft das Bundesheer mit sinkenden Tauglichkeitszahlen – unsere Jugend ist einfach nicht mehr so sportlich und körperlich fit“, ist er überzeugt.

„Dafür verantwortlich ist der Bewegungsmangel, der mit dem Computereinzug in sämtliche Lebensbereiche einhergeht. Auch bin ich mir sicher, dass die allgemein schlechteren Werte beim Sehen auf die massive Bildschirmnutzung und damit auf Smartphone und Co. zurückzuführen sind.“

Daher bräuchte es seiner Ansicht nach auch eine Adaptierung der Tauglichkeitskriterien. „Wie es etwa bei der Aufnahme in den Polizeidienst längst der Fall ist“. Diese Entwicklung zeichne sich seit vielen Jahren ab: „Während zu meiner Zeit noch 2.400 Meter-Läufe in der Stellungsstraße an der Tagesordnung standen, sinkt die körperliche Leistungsfähigkeit bei den heutigen Grundwehrdienern stetig.“ Das sei eine traurige, aber unaufhaltsame Entwicklung. „Positiv sehe ich allerdings, dass Turnstunden in den Schulen nun wieder intensiviert werden sollen.“

Viele Zivildiener bleiben als Ehrenamtliche

An den Tauglichkeitskriterien würden auch SPÖ-Altbürgermeister Fritz Knotzer, Samariterbundobmann, und Otto Pendl, Samariterbundpräsident, ansetzen. „Bei generell weniger jungen Männern, die zur Stellungsprüfung gehen, sind sinkende Tauglichkeitszahlen Gift für den Zivildienst“, sind sie sich einig. Und Pendl meint außerdem, „dass es damit langfristig auch notwendig sein wird, die Einsatzgebiete im Bereich des Wehrersatzdienstes zu überdenken“.

Beim Samariterbund sind die Freiwilligen zwar aktuell die stärkste Gruppe, danach kommen aber schon die Zivildiener, die den Betrieb in der heutigen Form überhaupt erst ermöglichen. „Von 16 Zivildienststellen sind beim Samariterbund Traiskirchen-Trumau aktuell elf besetzt, zwei von ihnen sind im Prüfungsverfahren“, weiß Knotzer. Zwar gelinge es, rund die Hälfte aller Zivildiener im Anschluss an ihren abgeleisteten Dienst als Ehrenamtliche zu behalten – „in den Jahren der Familiengründung und des Hausbaus fallen aber viele wieder aus.“

Mit mehr Werbung und verbesserten Rahmenbedingungen versucht man, die sinkenden Tauglichkeitszahlen beim Roten Kreuz Baden zu kompensieren. „Der Zivildienst eröffnet den Weg zur profunden Berufsausbildung des Rettungssanitäters und er bietet eine Menge an Lebenserfahrung. Als Zivildiener erfährt man beim Roten Kreuz auch den hohen Stellenwert von Teamarbeit – etwas, das gerade in der heutigen Zeit unerlässlich ist“, ist Gernot Grünwald als Obmann der Bezirksstelle überzeugt. „90 Prozent aller Zivildiener bleiben dem Roten Kreuz als ehrenamtliche Mitarbeiter erhalten“, freut er sich.

Rund um die Debatte kam von Arbeiterkammer NÖ-Vizepräsident Josef Hager ein neuer Vorschlag: Der Zivildienst solle nicht an die Bundesheer-Tauglichkeit gekoppelt werden, so Hager: „Wer untauglich ist, darf keinen Zivildienst ableisten. Das ist in der heutigen Zeit nicht zu verstehen!“ Mitarbeit: P. Grabner