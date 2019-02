Bei der Stellungskommission des Bundesheeres kommt man im langjährigen Vergleich zu einem erschreckenden Ergebnis: Immer mehr junge Männer sind untauglich. Beim Bundesheer im Bezirk spürt man das schmerzlich: „Dieselben Aufträge müssen mit weniger Personal erledigt werden. Auf den Einzelnen kommt so mehr Belastung zu“, sagt Jure Bauer, Kommandant des Jägerbataillons 33 in der Burstyn-Kaserne Zwölfaxing. „Heute fährt man mehr mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad. Man sitzt mehr vor dem Laptop, als dass man in die Natur hinausgeht“, betont er.

Dass die Rekruten weniger werden, führt Bauer nicht nur auf deren Untauglichkeit zurück. Probleme machen auch die geburtenschwachen Jahrgänge und dass der Grundwehrdienst auf sechs Monate herabgesetzt wurde. Hinzu kommt eine Konkurrenzsituation mit dem Zivildienst.

Militär-KDO NÖ; Fotos: RK NÖ/Schodritz; , Getmilitaryphotos/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Offiziersstellvertreter Josef Hatos am Truppenübungsplatz (TÜPl) Bruckneudorf führt den Mangel an Rekruten ebenfalls auf die geburtenschwachen Jahrgänge zurück. „Früher hatten wir 70 bis 80 Rekruten, jetzt sind es nur noch 50“, bedauert er. Die Folge: Es gibt nun weniger Tischler, Handwerker und Kraftfahrer in der Kaserne. „Aber im Bereich der Wache und Sicherheit gibt es keine Ausfälle“, beruhigt Hatos.

Auswirkungen hat die sinkende Zahl der tauglichen jungen Männer auch auf den Zivildienst, denn den darf man nur mit einer Tauglichkeits-Bescheinigung antreten. Genau das wird von AK-Vizepräsident Josef Hager kritisiert. Er fordert, dass die Koppelung der Tauglichkeit an den Zivildienst grundsätzlich überdacht werden sollte.

Die Organisationen, die Zivildiener beschäftigen, verzeichnen im Bezirk allerdings ohnehin weniger Probleme. Im Landesklinikum Hainburg etwa gibt es zwei Zivildienst-Plätze – die jungen Männer werden bei Krankentransporten und Hilfstätigkeiten bei der Patientenbetreuung eingesetzt. Die Rekrutierung erfolgt entweder über Zuweisung durch die Zivildienstserviceagentur oder auf Anfrage der Bewerber. „Die meisten unserer Zivildiener haben selbst bei uns wegen eines freien Platzes nachgefragt“, berichtet die kaufmännische Direktorin Marion Androsch.

Kein Mangel an Zivis bei den Rettern

Das habe den Vorteil, dass in einem kurzen Gespräch die Eignung der Bewerber abgeklärt werden könne. Probleme mit der Rekrutierung gebe es keine, es hätten sich immer genügend geeignete Interessenten gefunden. Wenn im Landesklinikum gerade kein Platz frei sei, könnten die Bewerber auf einen späteren Termin ausweichen oder würden an das Rote Kreuz verwiesen.

Bei der Rettungsorganisation sucht man in Schwechat etwa noch ab Juli Zivildiener, in Götzendorf gibt es noch freie Stellen im April, Juli und Oktober. Allerdings misst Sprecherin Daniela Angetter der Untauglichkeit junger Männer weniger Relevanz zu. „Von rund 10.000 Stellungspflichtigen sind rund 3.500 vorübergehend untauglich. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren immer annähernd gleich“, weiß sie.

Angetter sieht die Ursache eher in geburtenschwachen Jahrgängen und mehr Alternativen, die zur Verfügung stehen, wie dem freiwilligen Sozialjahr oder dem freiwilligen Umweltjahr. Dieses könnte man aus ihrer Sicht sogar noch stärker bewerben, um auch mehr Frauen dafür zu gewinnen. „So könnte man den Mangel an Zivildienern ausgleichen.“