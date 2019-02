Bundesheer oder doch Zivildienst? Für immer mehr junge Männer stellt sich diese Frage nicht – sie sind nämlich untauglich und daher auch vom Wehrersatzdienst befreit. Die NÖN wollte wissen, welche Auswirkungen dieses Phänomen auf Rettungsorganisationen bzw. Pflegeheime im Bezirk Gänserndorf hat.

Gänserndorfs Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Thomas Hasenberger: „Dieser Trend macht sich auch bei uns bemerkbar. Besonders bei den weniger beliebten Einrückterminen müssen wir speziell auf freie Plätze hinweisen. Da unsere Stellen nach Aufrufen in den Medien nun besetzt sind, ist die Situation an unserer Bezirksstelle nicht unmittelbar kritisch.“

Tauglich? Bei der Stellung werden sowohl körperliche als auch mentale Fähigkeiten getestet. | Bundesheer/H. Minich

Ludwig Schweng, Direktor des Pflege- und Betreuungszentrums Zistersdorf, hat allerdings schon seit jeher mit einem Mangel an „Zivis“ zu kämpfen. Dass die Ursache dafür in der zunehmenden Untauglichkeit junger Männer liegt, glaubt er aber nicht: „Voriges Jahr hatten wir zwei Zivildienstleistende, heuer ist es nur einer. Viele entscheiden sich für das Rote Kreuz, das ist sicher ein Grund, warum zu uns weniger kommen.“ Theoretisch hätte er ein Kontingent für insgesamt drei Zivildiener.

Keine Probleme gibt es hingegen bei den Johannitern in Orth. Sie haben pro Jahr zwei Stellen zu besetzen und das funktioniere auch immer, sagt Eva Zajicek, Mitarbeiterin der Dienststelle. Über eine „Spitzenauslastung seit Jahren“ freut sich ebenso Herwig Graf, Offizier an der Mistelbacher Bolfras-Kaserne. Auch das große Einzugsgebiet (die Bezirke Gänserndorf, Hollabrunn und Mistelbach) sei dafür verantwortlich, dass die Kaserne gut ausgelastet ist.

Militär-KDO NÖ; Fotos: RK NÖ/Schodritz; Getmilitaryphotos/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Pro Einrückungstermin – davon gibt es in Summe vier im Jahr – können 80 Grundwehrdiener aufgenommen werden. „Wir sind schon ziemlich voll“, blickt Graf auf die nächsten Termine. Landesweit gesehen sei Mistelbach jedoch „eine kleine Ausnahme“, denn: „Insgesamt würde das Bundesheer definitiv mehr Grundwehrdiener verkraften.“

Dass Jugendliche, die beim Heer als untauglich gelten, auch keinen Zivildienst ableisten dürfen, stößt Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager sauer auf: „Das ist in der heutigen Zeit absolut nicht zu verstehen.“ Es sei endgültig an der Zeit, dabei in der Politik neue Wege zu gehen, sagt er.