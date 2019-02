Petitionen und Diskussionen – seit die Regierung in der Vorwoche ihre Lösung für den Karfreitag bekannt gegeben hat, gehen die Wogen allerorts hoch. Am Mittwoch soll der Gesetzesentwurf beschlossen werden, darin wird festgelegt, dass der Karfreitag ein halber Arbeitstag ist, die Arbeitnehmer ab 14 Uhr frei haben sollen.

Wolfgang Schindlecker, Vorstand der Metagro Edelstahltechnik AG, findet für die Lösung harten Worte: „Bisher habe ich Halbe/Halbe immer in einem ganz anderen Kontext gesehen. Ein halber Feiertag, und das ab 14 Uhr, ist ein wirklich haarsträubend dummer Beschluss, der im Sektor Handel und bei Mehrschichtbetrieben zu ganz unnötigen Belastungen führen wird.“ Bei Metagro wird im Einschichtbetrieb gearbeitet, am Freitag ist um 11.45 Uhr Dienstschluss. „Wir haben derzeit drei Mitarbeiter, die Protestanten sind, wobei einer aufgrund von Teilzeitarbeit am Freitag nicht arbeitet. Die anderen zwei Mitarbeiter werden nun am Freitagvormittag erstmals arbeiten oder können sich auf eigenen Wunsch an diesem Tag Urlaub nehmen“, führt Schindlecker aus. Schon vorher habe er sich über den zusätzlichen Feiertag bei Protestanten gewundert. Denn: „Ich darf als Personalverantwortlicher beim Vorstellungsgespräch nicht nach dem Religionsbekenntnis fragen, musste aber bisher zur Kenntnis nehmen, wenn ein Mitarbeiter am Karfreitag einfach nicht zur Arbeit erschienen ist.“

Die Voestalpine kann zu den Entwicklungen noch keine konkrete Einschätzung geben – „die Dinge müssen erst eingehend geprüft werden“, heißt es von Unternehmenssprecherin Christiane Uretz.

Neben den Mehrschichtbetrieben wird die neue Regelung auch den Handel treffen. Derzeit ist noch unklar, ob die Geschäfte wie am 8. Dezember offen bleiben dürfen, wenn Zuschläge für die Arbeitnehmer bezahlt werden, oder ob sie geschlossen werden müssen. „Diese Regierungsentscheidung erscheint mir total überstürzt und bereitet mir absolut keine Freude, denn das Ostergeschäft zählt in meinem Unternehmen nach dem Weihnachtgeschäft zur zweitwichtigsten Einnahmequelle“, betont Karin Steyrer, Inhaberin der Firma Karl Eichberger OHG in Hainfeld. Die Unternehmerin will auch künftig für ihre Kunden offen halten, auch wenn dadurch Mehrkosten für sie entstehen.

Karin Steyrer hat keine Freude mit der Entscheidung der Regierung. | privat

Im Lebensmitteleinzelhandel sei der Karfreitag der zweitstärkste Tag nach dem 23. Dezember, darüber sind sich die österreichischen Lebensmittelkonzerne Spar und Rewe einig. „Aktuell weiß keiner, was zu tun ist, da keiner weiß, was wirklich kommt. Auch Kunden reagierten mit Unverständnis und Unzufriedenheit“, sagt Marcel Haraszti, Bereichsvorstand für das Rewe-Vollsortiment in Österreich. Für ihn sei es aber finanziell nicht drinnen, Mitarbeitern ab 14 Uhr Zuschläge zu bezahlen, wie er auf standard.at sagt. Er befürchtet zusätzliche Kosten in Millionenhöhe. „Wir wollen dafür entlastet werden, wir wollen eine Kompensation“, so Haraszti.

Sollte der Karfreitag ein halber Feiertag werden, „liegt auf der Hand, dass eine finanzielle Belastung auf uns zukommt“, sagt auch Roman Gallhuber von der Bäckerei Hink in St. Pölten und Wilhelmsburg. Klar sei, dass der Karfreitag – falls rechtlich möglich – offen bleiben wird. „Der Umsatz und die Kunden sind ja da“, sagt Gallhuber. Das bestätigt auch Alexander Hager von der Bäckerei Hager, auch hier will man die rechtlichen Gegebenheiten abwarten. „Fix ist, dass wir nur an zwei Tagen im Jahr geschlossen haben, am 1. Jänner und am 25. Dezember. Wir werden normal produzieren“, so Hager. Die Mitarbeiter würden am Karfreitag eben mit einem hundertprozentigen Zuschlag bezahlt werden müssen. „Dass wir mit der Lösung glücklich sind, davon sind wir weit entfernt. Es ist ein fauler Kompromiss“, meint Hager.