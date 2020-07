Schon seit 2009 ist die Mistelbacher Gemeinderätin Heidemarie Winna begeisterte Hundehalterin. „Mein erster Hund kam aus Bulgarien, meine jetzigen beiden Hunde, Rocky und Luna - gerade einmal zehn Wochen alt - aus dem Dechanthof.“ Für den in Arbeit befindlichen zweiten Teil des niederösterreichischen Hundehaltegesetzes findet sie unterstützende Worte, denn er ließe auf mehr Sicherheit für Mensch und Tier hoffen.

„Es wäre wünschenswert, dass durch das verpflichtende Beratungsgespräch und durch den Erwerb einer Sachkunde für alle Hundehalter Hundeleid im Vorfeld verhindert werden könnte. Wie oft liest man von den schrecklichen Schicksalen von Hunden, die von ihren Haltern misshandelt werden?“

Für Andrea Specht, Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes, ist die anstehende Gesetzesnovelle keine Überraschung. Sie ist vom Büro des Landesrates mit der Bildung einer Expertengruppe beauftragt worden, um das Gesetz zu optimieren. „Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen - Hundeverhaltenstraining, Verhaltensbiologie, Tiergesundheit und so weiter - sind nun damit befasst.“

Wissensvermittlung solle dabei an erster Stelle stehen, denn die allermeisten Beißvorfälle gäbe es durch Wissensdefizite über die Körpersprache und Bedürfnisse der Hunde. „Maulkorb oder nicht, ich sehe jede Mitnahme von Hunden an stark frequentierte Örtlichkeiten kritisch, da die Tiere damit großem Stress ausgesetzt werden“, so Specht.

„Vor allem neue Hundebesitzer sind mit Rassehunden schnell überfordert. Ein Vorabgespräch könnte helfen.“Gabriele Horvath, „Dog-Team“

Fragt man Eva Kretzel von der Mistelbacher Hundeschule „Dogs4Life“, ist vor allem der Aspekt der Schulung für Hundebesitzer - im Gesetz bis jetzt nur für Listenhunde vorgeschrieben - ein „längst überfälliger Schritt“.

Ihre Hundeschule biete entsprechende Schulungen schon seit zehn Jahren an. „Verpflichtende Schulungen, sowie Info-Veranstaltungen über einzelne Hunderassen und deren Bedürfnisse vor dem Kauf eines Welpens sind unterstützenswert“, so Kretzel.

Gabriele Horvath ist Vorstandsmitglied der vereinsmäßig organisierten Hundeschule „Dog-Team“ mit Standorten in Pfösing und Wien, die sich auf die Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden mit einem Fokus auf Therapiehunden konzentriert.

Horvath erachtet sowohl für den Sachkundenachweis als auch die angedachte Haftpflichtversicherung, die vor allem bei durch Hunde entstandene Schäden eingreift, als sinnvoll. „Der Sachkundenachweis und ein Versicherungsnachweis sind sicher auch für normale Hunde zu befürworten“, findet sie.

Vor allem neue Besitzer von Rassehunden könnten leicht überfordert werden, da Rassezüchter aufgrund der hohen Kosten für Züchtungen oft verleitet würden, Hunde unwissenden oder ungeeigneten Haltern anzuvertrauen. „Da könnte ein verpflichtendes Vorabgespräch Wunder bewirken!“, ist Horvath überzeugt.