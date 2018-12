BEZIRK | Der Weihnachtsurlaub naht. Etwa 65 Prozent buchen ihn online, zeigt eine Umfrage in Bayern. In Österreich, darüber sind sich die Touristiker einig, ist das Verhältnis praktisch ident. Die meisten Online-Buchungen laufen dabei über die großen Plattformen wie booking.com, hotels.com oder expedia.at. Ein wesentlich geringerer Anteil bucht über die Website des Betriebes oder des Tourismusverbandes, telefonische Buchungen sind die Ausnahme.

Genau das ist die Herausforderung für die Tourismusbetriebe: Viele, vor allem kleinere Betriebe, sind auf den großen Plattformen nicht zu finden. „Die häufigsten Gründe dafür sind, dass die Anbieter kein Vertrauen in die Online-Vertriebspartner, Probleme im Umgang mit der Datenpflege oder auch Angst vor dem unbekannten Gast haben“, weiß Andreas Purt, Geschäftsführer der Tourismus-Destination Mostviertel. Die Herausforderung sei es, diese Schwellenängste abzubauen. „Betriebe, die nicht auf diesen Plattformen zu finden sind, werden Gäste verlieren“, ist Purt überzeugt.

Generell gilt laut der zuständigen Landesrätin Petra Bohuslav: Größere Betriebe nutzen Online-Plattformen eher als kleine. Das Ziel des Landes ist daher, so viele Betriebe wie möglich auf Online-Buchungsportale zu bringen. Aus diesem Grund arbeiten Niederösterreich-Werbung und Tourismusdestinationen mit dem Online-Buchungssystem „TOMAS“ zusammen, wie auch Wienerwald Tourismus. Geschäftsführer Christoph Vielhaber betont: „Die online Buchbarkeit ist in den letzten Jahren auch für Klein- und Mittelbetriebe überaus wichtig geworden. Nahezu alle potenziellen Gäste recherchieren die Information für ihren Urlaub im Internet und möchten auch – unabhängig von Öffnungs- und Servicezeiten – online buchen. Für den Wienerwald, der mit 1,5 Mio Nächtigungen an zweiter Stelle der Tourismusdestinationen in Niederösterreich liegt, ist dieses Thema von besonderer Bedeutung.“

Was noch von Vorteil ist: Ebenso können über „TOMAS“ externe Channels wie z.B. „booking.com“ angeschlossen werden. Weiters ist für das Frühjahr 2019 geplant, die externen Buchungsmöglichkeiten zu erweitern. Ein Partnerbetrieb wird dann über „TOMAS“ auf bis zu 9 verschiedene Channels zugreifen können, mit dem Vorteil, dass Daten wie z.B. Zimmerkontingente nur einmal eingegeben und verwaltet werden müssen.

Um allen Betrieben auch eine entsprechende Beratung zum Thema Digitalisierung und Online-Buchungen bieten zu können, wurde mit Unterstützung des Landes Niederösterreich der Tourismus 4.0 Coach initiiert, für den Wienerwald Tourismus übernimmt diese Funktion Karin Tentschert.

Wie viele Hotels und Pensionen in Niederösterreich nicht online gebucht werden können, lässt sich seriös nicht sagen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Was es gibt, sind Rankings der Plattformen selbst. Gute Erfahrungen mit Kunden-Rankings machte das Hotel Sole-Felsen-Bad in Gmünd. Viermal in Folge wurde es beim größten deutschsprachigen Tourismusportal Holiday-Check als „Bestes Hotel Niederösterreichs“ ausgezeichnet. 50 bis 60 Prozent der etwa 40.000 Nächtigungen pro Jahr kommen mittlerweile über Online-Plattformen.

Es gibt aber auch Betriebe, die bewusst auf Online-Plattformen verzichten, weiß Gabriele Hüther, die Kremser Tourismus-Chefin. Denn einen Nachteil haben booking.com und Co.: Sie schmälern die Gewinnspanne, da sie Provisionen für ihre Dienste kassieren.