Streitthema Matura: HTL-Schulsprecher und Stellvertreter im Gespräch

NÖN: Wie ist die Stimmung aktuell in den Maturaklassen?

Sebastian Böse: Die Stimmung ist sehr angespannt. Wir haben eine Umfrage an unserer Schule durchgeführt, laut der sich über 70 Prozent nicht gut auf die Matura vorbereitet fühlen. Rund die Hälfte hätte sich mehr Unterstützung gewünscht.

Weshalb habt ihr euch dem bundesweiten Streik am Dienstag angeschlossen?

Christoph Kicker: Es geht im Großen und Ganzen darum, die gleichen Erleichterungen zu haben, die es in den letzten Jahren auch schon gab. Das halten wir einfach für fair. Als Bildungsminister nicht auf uns zu hören, finden wir nicht richtig, weil es um uns geht. Man muss langsam wieder zur Normalität zurückgehen, und dabei denen, die die Maßnahmen so lange mitgetragen haben, Erleichterungen geben. Es geht bei den Streiks hauptsächlich um die Matura, aber es geht auch darum, wie prinzipiell mit Schülerinnen und Schülern umgegangen wird.

HTL-Schulsprecher Sebastian Böse und Stellvertreter Christoph Kicker streiken für eine faire Matura.

Foto: Kicker

Letztes Semester hat es in den meisten Schulen wieder Unterricht vor Ort gegeben. Spricht das nicht dafür, die mündliche Matura normal abzuhalten?

Böse: Es geht ja nicht nur um dieses Jahr, sondern vor allem um das, was man die letzten Jahre über verpasst hat. Gerade bei denen, die in den letzten zwei Jahren nicht die geeigneten Mittel für ein gutes Distance Learning hatten oder Lernschwächen haben, wären Erleichterungen notwendig.

Was sind eure konkreten Forderungen an die Politik?

Böse: Die mündliche Matura müsste freiwillig sein. Wir nehmen damit niemandem die mündliche Matura weg – jeder, der sie machen möchte, kann sie machen. Und wir wollen, dass die Themengebiete bei der schriftlichen Matura verbindlich gekürzt werden.

Wird es weitere Streiks geben?

Kicker: Ab sofort wöchentlich oder alle zwei Wochen einen Tag zu fehlen, das können sich ganz viele Schülerinnen und Schüler nicht leisten. Damit schaden wir uns dann ja nur selbst. Ein weiterer Streik ist aber nicht völlig ausgeschlossen.