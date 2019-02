In einem sind sich alle Befragten aus dem Bezirk Neunkirchen einig: Die Erfahrung mit den Zivildienstleistenden ist äußerst positiv, keine der Einrichtungen möchte auf diese Unterstützung verzichten – etwa das Landesklinikum Hochegg, welches seit dem Jahr 2013 „Zivis“ einstellt:

„Der nächste freie Platz für einen Zivildiener in Hochegg steht erst im April 2020 zur Verfügung“, freut sich Pflegedirektorin Christa Grosz über die Nachfrage. Pro Jahr gebe es zwei bis drei Zivildiener, „im Ausnahmefall waren auch einmal vier Zivildiener in Hochegg beschäftigt“, weiß Grosz zu berichten.

Eingesetzt werden die „Zivis“ im Bereich Patiententransportdienst: „Ich möchte im LK Hochegg nicht mehr auf die wertvolle Unterstützung der Zivildiener verzichten“, so die Pflegedirektorin – von einem Engpass bemerke man im Spital jedenfalls nichts, so Grosz.

Ähnlich reagiert das Landesklinikum Neunkirchen auf die Anfrage der NÖN. Seit 2012 werden dort „Zivis“ beschäftigt, pro Jahr sind es bis zu sieben Jugendliche, heißt es von Pflegedirektorin Maria Aichinger: „Die Bewerbung für eine Zivildienststelle für das LK Neunkirchen erfolgt erst nach der Feststellung der Tauglichkeit der zukünftigen Zivildienstleistenden. Wir haben im Klinikum keine Engpässe, da Zivildienstleistende zusätzlich für Aufgaben in ihrem entsprechenden Kompetenzbereich eingesetzt werden.“ So wie in Hochegg mache man auch in der Bezirkshauptstadt gute Erfahrungen mit „Zivis“.

Florianis suchen noch nach Zivildienern

Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen-Stadt nimmt im Bezirk eine besondere Position ein. Sie ist die einzige Feuerwehr aller 44 Bezirksgemeinden, die ebenfalls „Zivis“ beschäftigt. „Aktuell einen, nächstes Jahr können wir auf zwei aufstocken“, so Feuerwehrkommandant Mario Lukas im telefonischen NÖN-Gespräch. Im Gegensatz zu den Spitälern bemerkt er, dass es immer schwieriger wird, Jugendliche für diesen Dienst zu bekommen – weniger aber wegen der steigenden Anzahl an Untauglichen, viel mehr, weil sich die Jugendlichen direkt bei der Feuerwehr melden müssen, um dort ihren Dienst absolvieren zu können.

Tauglich? Bei der Stellung werden sowohl körperliche als auch mentale Fähigkeiten getestet. | Bundesheer/H. Minich

Ganze 52 „Zivis“ pro Jahr arbeiten beim Roten Kreuz im Bezirk. Da „jene, die untauglich sind, erst gar nicht bis zu uns kommen“, kann Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger keine Engpässe wegen untauglicher Jugendlicher erkennen. Allgemein plädiert er aber dafür, dass Jugendliche ihre Freizeit vermehrt an der frischen Luft und in Bewegung verbringen sollten. „Auch die tägliche Turnstunde wäre hier zu thematisieren“, so Willesberger.

Beim ASBÖ Ternitz-Pottschach ist der Bedarf an „Zivis“ für heuer gedeckt, für kommendes Jahr sind aber noch viele Plätze frei, heißt es von Vizeobmann Christian Hauer.