Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen, psychische Erkrankungen – die Gründe für die Untauglichkeit zum Wehrdienst sind vielfältig und immer mehr junge Männer betroffen. Gleichzeitig gilt: Wer bei der Musterung als untauglich eingestuft wird, ist nicht nur vom Dienst an der Waffe, sondern auch vom Zivildienst befreit.

Das kann die Organisationen, die auf Zivis angewiesen sind, in Bedrängnis bringen – wie auch Reinhard Punz, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Bezirk Scheibbs, berichtet: „Wir hatten vor kurzem so einen Fall: Ein junger Mann, der schon fix angemeldet war, war untauglich. Wenn jemand so kurzfristig ausfällt, ist es schwer, die Stelle zu besetzen.“ Zum Glück jedoch ein Einzelfall: „Wir stehen im Bezirk noch recht gut da, bei den Terminen im Jänner und Oktober haben wir keine Probleme. Für den Turnus ab 1. April ist aber noch ein Platz unbesetzt.“

„Das Prinzip der körperlichen Tauglichkeit gilt auch für den Rettungsdienst. Denn auch unsere Zivis müssen fit und ihrer Arbeit körperlich und psychisch gewachsen sein.“Reinhard Punz, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Bezirk Scheibbs

Generell sei die Rekrutierung von Zivildienern für das Rote Kreuz kein Selbstläufer mehr: „Wir betreiben intensive Info-Arbeit, sind auch in den sozialen Medien präsent.“ In einer Lockerung der Tauglichkeits-Kriterien für Zivildiener sieht Punz keine Lösung eventueller Engpässe: „Das Prinzip der körperlichen Tauglichkeit gilt auch für den Rettungsdienst. Denn auch unsere Zivis müssen fit und ihrer Arbeit körperlich und psychisch gewachsen sein.“

Etwas anders sehen das die beiden anderen großen Arbeitgeber für Zivildiener im Bezirk, die Lebenshilfe Region Mostviertel und das Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs. „Bei uns steht die soziale Kompetenz im Vordergrund. Rein körperliche Kriterien sind nicht unbedingt relevant. Nur weil jemand nicht schwer heben kann, heißt das nicht, dass er nicht anderweitig einsetzbar ist“, hebt Lebenshilfe-Regionalleiter David Habichler hervor. Die Lebenshilfe Mostviertel beschäftigt in ihren Einrichtungen jährlich an die 50 Zivildiener. Für die Lebenshilfe ist der Zivildienst auch ein wichtiges Instrument zur Rekrutierung von Personal. „Die jungen Männer entwickeln oft starke persönlichen Bindungen. Einige bleiben uns als ehrenamtliche Mitarbeiter erhalten, andere absolvieren eine Ausbildung, weil sie weiterhin mit Menschen mit Behinderung arbeiten wollen.“

Auch im Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs bleiben immer wieder Zivildiener als Mitarbeiter „hängen“. „Für junge Menschen ist der Zivildienst bei uns eine wunderbare Gelegenheit, Erfahrungen fürs Leben zu sammeln. Und für manche sind diese Erfahrungen so prägend, dass sie auch einen sozialen Beruf ergreifen“, weiß Direktor-Stellvertreter Erik Hofreiter. Dabei steht die soziale Kompetenz als Grundbedingung im Vordergrund. „Wir setzen unsere Zivis für diverse Reinigungstätigkeiten, Transport- und Hilfsdienste ein. Ich könnte mir vorstellen, dass vieles davon auch für junge Männer schaffbar wäre, die für den Wehrdienst körperlich untauglich sind.“

Tauglich? Bei der Stellung werden sowohl körperliche als auch mentale Fähigkeiten getestet. | Bundesheer/H. Minich

Probleme, Zivildiener zu rekrutieren, gebe es im Landespflegeheim derzeit nicht, berichtet Hofreiter: „Wir beschäftigen in jedem Turnus drei Zivildiener, die wir von der Zivildienstagentur zugewiesen bekommen. Man kann uns aber auch direkt kontaktieren.“ Für 2019 seien die Zivi-Plätze bereits abgedeckt: „Für uns passt es im Moment und wir hoffen, dass es auch in Zukunft so bleibt.“