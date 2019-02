Die neue Karfreitags-Regelung mit einem halben Feiertag ab 14 Uhr soll bereits am 19. April in Kraft treten. Kritik dazu gibt es von vielen Seiten. Viele Betriebe sprechen von offenen Fragen und halben Lösungen.

Das meint auch Ulrike Nindler, evangelische Pfarrerin in Tulln, die für einen ganzen Feiertag plädiert: „Es wär vernünftig, wenn sich alle Beteiligten, Wirtschaft, Politik und Religionsgemeinschaften an einen Tisch setzen und eine Kompromisslösung finden, bei der alle zufrieden sind, mit dieser Regelung ist ja niemand zufrieden.“

„Das war ein Schnellschuss der Regierung, langfristig muss man europaweit Lösungen finden.“ Harald Schinnerl, Unternehmer

Markus Brunnthaler, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Miraplast sieht durch den halben Feiertag Mehrkosten auf sich zu kommen: „Wir haben eine Fünf-Tage Woche mit einem 24 Stunden Betrieb. Wenn der Karfreitag ein halber Feiertag wird, muss ein Feiertagszuschlag ausbezahlt werden, billiger wird’s auf jeden Fall nicht“, so Brunnthaler.

Für das Modehaus Stift ist der Karfreitag einer der stärksten Tage. Dort will man „alles so lassen wie es ist, das war doch nie ein Thema“, erklärt Geschäftsführerin Nina Stift, außerdem „wird wahrscheinlich nicht so heiß gegessen wie gekocht“.

Von einer Benachteiligung der Evangelischen spricht Gastronom Kurt Hofmann. „Die beste Lösung wäre ein freier Tag nach Wahl, im Austausch gegen den 8. Dezember.“ Außerdem sollten die Politiker das Ganze noch einmal überdenken. An den Feiertagen müsste die Gastronomie 100 Prozent mehr zahlen. „Das soll auch von Kundenseite her überdacht werden“, so Hoffmann.

Unausgegoren, nicht richtig ausformuliert und ein Schnellschuss, das sind die Meinungen vieler Unternehmer.

Bei Metallbau Schinnerl ist man von dieser Regelung nicht betroffen: „Wir schließen am Freitag zu Mittag, aber für viele Betriebe bringt das Probleme. Das war ein Schnellschuss der Regierung. Langfristig wird man sich überlegen müssen, wie man mit den religiösen Feiertagen weiter umgeht“, so Geschäftsführer Harald Schinnerl.

Auf den Punkt gebracht meint Schinnerl weiter, dass man „langfristig europaweit Lösungen finden muss“.

Denn das sei ein komplexes Thema, das einmal kommen musste und viele Fragen aufwirft, etwa: „Wie groß muss eine Religion sein, damit sie einen Feiertag in Anspruch nehmen kann, werden andere Religionen diskriminiert?“ Betrieblich vertritt Bundesinnungsmeister Harald Schinnerl die Meinung, dass durch viele verschiedene Feiertage die Kontinuität in einem Betrieb verloren gehe.

Die Tullner Stone World Chefin Kristina Breitwieser versucht, betriebsintern eine Lösung zu finden, bei der alle Beteiligten zufrieden sind. „Die Regierung hat uns da in eine eigenartige Situation hinein manövriert, das ist äußerst schwierig, aber wir versuchen, eine Lösung zu finden.“

„Wir warten auf eine konkrete Formulierung“

Die Donauchemie AG, ein Schichtbetrieb, wartet, bis es eine konkrete Ausformulierung zur Karfreitagsregelung gibt. „Was in den Medien diskutiert wurde ist eine halbe Sache, richtig zufriedenstellend ist das nicht, wir warten auf eine konkrete Formulierung“, erklärte Donauchemie-Werksleiter Alexander Lischka.

Die Stadtgemeinde Tulln ist mit ihren Mitarbeitern weniger betroffen. Am Freitag ist für die Meisten um 12 Uhr Dienstschluss. „Es gibt ein paar Ausnahmen, die auch Freitag Nachmittag arbeiten, aber „wir haben es abzuhandeln, wie es vorgegeben wird“, so Stadtamtsdirektor Viktor Geyrhofer.

Viele Betriebe bezweifeln aber, ob das neue Gesetz so auch wirklich in Kraft treten wird.