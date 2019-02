Viel diskutiertes Thema ist derzeit der (grassierende? angebliche? drohende?) Ärztemangel. Im Bezirk Tulln sieht es jedenfalls gut aus. „Sämtliche Planstellen besetzt!“, lautet die Auskunft des Tullner Servicecenters der NÖ Gebietskrankenkasse. 39 sind es bei den Allgemeinmedizinern, 31 bei den Fachärzten.

Die Gemeinde Großriedenthal hat als einzige keinen eigenen Gemeindearzt: „Wir sind trotzdem gut versorgt. Im Umkreis von acht Kilometern gibt es drei Ärzte. Für einen eigenen Gemeindearzt müssten wir noch ein wenig wachsen“, so Bürgermeister Franz Schneider.

Wahl- oder Kassenarzt? Das ist die Frage

Endloses Warten auf einen Termin, volle Wartezimmer, Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von Kassen-Ordinationen machen es dem Patienten nicht leicht. Dieser wendet sich in der Hoffnung auf raschere Linderung seiner Beschwerden an Wahlärzte, die vor allem im städtischen Bereich vermehrt Praxen öffnen. So auch Allgemeinmediziner Gerhard Hartenstein: „Es wurde mir bewusst, dass ich durch meinen Idealismus und persönlichen Einsatz die Defizite des bestehenden Vertragsarztsystems auf Dauer nicht ausgleichen kann.“

Druck, durch tägliche hohe Patientenfrequenz seine Praxis wirtschaftlich zu führen, massiver administrativer Aufwand und Fortbildung in der Freizeit lasten schwer auf dem klassischen Kassenarzt. Viele junge Mediziner wollen auch kein Leben als Landarzt führen.

Georg Dorninger ist da eine Ausnahmeerscheinung. In der Landgemeinde Michelhausen arbeitet er mit viel Engagement Seite an Seite als Allgemeinmediziner mit seinem Vater Josef Dorninger, der seine langjährige Erfahrung gerne an den Sohn weitergibt.

„Es ist eine abwechslungsreiche, schöne und lohnende Tätigkeit nahe am Menschen. Am besten gefällt mir, Menschen in allen Altersgruppen und in jeder Lebenssituation in medizinischen Fragen unterstützen zu können“, erklärt Dorninger junior.

„Alle Planstellen besetzt – schön und gut. Doch kratzt man nur ein wenig an der Oberfläche, sieht man, dass wir ein Problem haben“, meint Bezirksärztevertreter Karl Diehl. Der Ausbau der Primärversorgung wäre ein Lösungsansatz, jedoch dürften „Einzelkämpfer“ dabei nicht zu kurz kommen.

Reformen auf vielen Ebenen nötig

„In der Vergangenheit wurden viele Fehlentscheidungen auf einer nicht praxisorientierten Ebene getroffen“, kritisiert Diehl. „Etwa, dass man den Zugang zum Studium beschränkt hat. Der Test sagt nichts darüber aus, ob man ein guter Arzt wird oder nicht.“ Die Zeiten, in denen sich Jungmediziner um eine frei werdende Kassenstelle massenweise beworben haben, seien unweigerlich vorbei.

Zudem müsse man endlich gerechtere Leistungskataloge schaffen, um eine Praxis auch auf eine wirtschaftlich gesunde Basis zu stellen.