Eine Kassenstelle für einen Allgemeinarzt ist derzeit im Bezirk offen, nämlich jene von Peter Werle, der mit 1. Juli 2016 in Pension ging. Seit damals konnte in Groß Siegharts kein Nachfolger gefunden werden.

„Wir haben so ziemlich alles versucht, ich hatte erst kürzlich wieder ein Gespräch mit einem Arzt, das aber so wie alle davor leider negativ verlief“, resümiert Bürgermeister Gerald Matzinger (SPÖ). Die Landarztgarantie funktioniere nicht wirklich, es sei aus seiner Sicht auch nicht sinnvoll, Ärzte aus dem Spital abzuziehen, die dort dann fehlen würden.

„Sind bereit, dem Arzt entgegenzukommen“

„Wir sind als Gemeinde auch bereit, einem Arzt entgegenzukommen. Wir hätten im Technologie- und Bildungszentrum Platz für zwei barrierefreie Ordinationen“, führt Matzinger aus. Die Räume könnten adaptiert werden. „Und wir könnten noch weitere Anreize wie eine Wohnmöglichkeit oder Unterstützung bei der Einrichtung bieten“, verspricht der Gemeindechef.

Aktuell sei das Problem, dass die verbleibenden Ärzte überlastet seien: „Die Leute weichen dann auf die Spitalambulanz aus, das kann auch nicht Sinn der Sache sein“, findet Matzinger. Was in Groß Siegharts bisher nicht funktionierte, klappte in Raabs.

Für den langjährigen Gemeindearzt Karlheinz Schmidt fand man nahtlos einen Nachfolger. Kiril Kirilov, der schon über seine Dienste am Raabser Notarzteinsatzfahrzeug Kontakt mit Schmidt hatte, übernimmt mit 1. April. Schon jetzt ist er dort anzutreffen, um Patienten kennenzulernen und in die neue Aufgabe hineinzuwachsen. Bisher arbeitete er als Anästhesist am Landesklinikum Waidhofen. Warum entschied sich der Spitalsarzt zum Wechsel in eine Landarzt-Ordination?

"In Raabs hab eich eine fixe Stelle"

„Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, weil ich den Kontakt mit den Menschen mag, zum anderen, weil ich geregelte Arbeitszeiten wollte“, begründet Kirilov. „Ich habe geheiratet und will Kinder, da ist es besser, einen planbaren Tagesablauf zu haben und nicht einen Nachtdienst nach dem anderen im Spital.“ Dazu käme, dass die Entlohnung der Spitalsärzte nicht so gut sei, wie dies manchmal behauptet werde. Die Perspektiven seien auch unsicher gewesen: „In Raabs habe ich eine fixe Stelle, wo ich bis zur Pension bleiben kann. Im Klinikum weiß man nie, wie es weitergeht.“ Die Arbeit als praktischer Arzt mache ihm Spaß, er habe sich in Raabs schon gut eingelebt: „Ich freue mich schon auf den 1. April.“

Auch in der Bezirkshauptstadt gelang die Nachbesetzung einer Kassenarzt-Stelle, nämlich jene des Neurologen Wolfgang Bara. Neurologin Elisabeth Haller und Markus Hirsch, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, eröffnen mit 1. März die Praxis in der Brunnerstraße. Bürgermeister Robert Altschach freut sich, dass es keinen eklatanten Ärztemangel in Waidhofen gibt. Unbesetzt ist nur eine Hautarzt-Stelle, seit Thomas Erhart auf eine Wahlarzt-Ordination umsattelte.