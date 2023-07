Camping: Natururlaub, aber mit Komfort

Den Sommer in der Natur genießen - Das versprechen 52 Campingplätze in Niederösterreich. Immer mehr Menschen zieht es dort hin. 255.000 Nächtigungen hat es im Jahr 2022 auf NÖ-Campingplätzen gegeben - das sind beinahe so viele wie vor der Pandemie. Im laufenden Jahr, sei die Buchungslage gut, von Jänner bis Mai, würden die Nächtigungszahlen sogar um 8 Prozent über dem Spitzenergebnis von 2019, vor Corona liegen, sagt Karl Heinz Kaiser, Branchensprecher der Campingplatzbetreiber in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Flexibilität macht Campingplätze attraktiv

Den Trend zum Camping bestätigt auch Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien. Er relativiert aber den sogenannten "Camping-Boom“. Denn der Urlauberinnenanteil im Bereich Camping habe sich in den letzten Jahren nicht mehr als ein bis zwei Prozent gesteigert, so Zellmann. Laut Kaiser nehmen Camper etwa 3,86 Prozent der Gesamtnächtigungen in NÖ ein. Einen Trend könne man trotzdem beobachten, dieser sei vor allem während der Corona-Pandemie entstanden: „Auf Campingplätzen war man während der Corona-Maßnahmen flexibler.“ Auch heute sei Camping attraktiv, weil man ungebunden sei, was das Verändern betreffe: „Man kann spontan buchen und weiterfahren, wenn das Wetter an einem Ort nicht passt“, so Zellmann. Auch das zunehmende ökologische Bewusstsein und der damit verbundene Wunsch, mehr mit der Natur zu leben, beeinflusse das Urlauberverhalten: „Die Sehnsucht nach Freiheit und Ungebundenheit in der Natur, hat immer schon viele Menschen dazu motiviert, Camping-Urlaub zu machen“, sagt der Freizeitforscher.

Warum Menschen lieber auf dem Campingplatz anstatt im Hotel Urlaub machen, hat also eher mit dem Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit zu tun, als mit den Kosten, wie vielleicht angenommen. Billiger als im Hotel sei der Urlaub auf dem Campingplatz nämlich nur geringfügig, so Zellmann. Für zwei Personen mit Zelt oder Wohnwagen, koste eine Nacht auf einem NÖ-Campingplatz durchschnittlich zwischen 24 und 44 Euro, so Heinz Kaiser. Das sei günstiger als im Hotel, der Billig-Hotel-Sparte jedoch trotzdem nahe, vergleicht Zellmann.

Anforderungen an die Ausstattung steigen

So ursprünglich sich eine Nacht im Freien auch anfühlt, da in Österreich das wilde Campieren verboten ist, geben Campingplätze vor, wie man so einen Urlaub gestalten kann. In NÖ reicht das Angebot von kleinen bis zu großen Camping-Anlagen mit viel Ausstattung. Laut Kaiser seien es die Camper selber, die mit ihren Anforderungen das Angebot steuern. Diese seien in den letzten 20 Jahren stark gestiegen und tun es weiterhin: „Einrichtungen wie Strom- Wasser- und Abwasseranschlüsse werden heute auf jedem Stellplatz selbstverständlich vorausgesetzt. Viele Campingplätze bauen ihr Serviceangebot und die Platzausstattung laufend aus. Dadurch entsteht Druck auf einfach ausgestattete Plätze“, so Kaiser.

Von Sanitäranlagen, Spielplätzen, Sporteinrichtungen bis Wellness und Glamping - Vor allem im Luxus-Segment, sei der Urlauberinnenanteil gestiegen, weiß auch Freizeitforscher Zellmann. Glamping, also Luxus beim Camping, sind mobile Wohnheime vor Ort bis zu kleinen Wohnungen. „Camping ist Urlauben inmitten der Natur, möglichst ohne auf den Komfort von zu Hause verzichten zu müssen“, beschreibt Kaiser den aktuellen Trend. Wie die meisten Menschen heute in NÖ campen, könne man nicht sagen, so Kaiser, Wohnmobile seien jedenfalls sehr beliebt, aber auch der Zelttourismus nehme zu. Schnell steigend seien auch Vans und sonstige alltagstaugliche Fahrzeuge mit Zusatzausstattung wie Dachzelten. Abhängig von der Saison, würden vor allem Jungfamilien und Senioren auf NÖ-Campingplätze kommen. Was die Menschen auf den Campingplatz zieht, habe aber grundsätzlich nichts mit dem Alter zu tun, so Kaiser.