Reisebranche steuert einem Rekord zu

„Die Menschen wollen verreisen und brauchen mehr denn je eine Auszeit“, betont Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich. Math spricht für die gesamte Tourismusbranche: Die Buchungszahlen für den kommenden Sommer liegen deutlich über den Vorjahreswerten und teilweise über 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

13.700 TUI-Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnenten wurden befragt – das Ergebnis: 32 Prozent haben schon gebucht, 47 Prozent werden es demnächst machen. Für 90 Prozent der Befragten ist ein Urlaub am Meer die bevorzugte Reiseform, an oberster Stelle steht dabei die Entspannung. Gottfried Math: „In Niederösterreich sehen wir vor allem bei den Ländern Griechenland, Türkei und Spanien eine hohe Nachfrage.“ Meistgebuchtes TUI-Zielgebiet ist Antalya. Auch nicht uninteressant: Ein TUI-Urlauber gibt durchschnittlich 1.126 Euro für seinen Sommerurlaub aus (90 Prozent der TUI-Reisen sind Flugreisen) – acht Prozent mehr als 2022. Und: Last-Minute-Reisen werden immer weniger (auch wegen der Inflation und der vielen Frühbucheraktionen). Und: Das Thema Storno ist nicht mehr so wichtig wie zuletzt.

Bella Italia: Laut Ruefa-Reisekompass 2023 (aufbauend auf 1.500 Online-Interviews) ist und bleibt Italien unangefochten das Nummer-1-Wunschziel in Europa (32 Prozent). Es folgen – wie bereits in den Jahren davor – Kroatien (28 Prozent) und Deutschland (17 Prozent). „Die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher ist noch größer als 2022, da waren es 84 Prozent. Heuer wollen laut unseren Umfragen 89 Prozent weg, damit knüpfen wir an das Rekordjahr 2019 an“, fasst Helga Freund, Geschäftsführerin von Ruefa Österreich, den Urlaubs(an)drang zusammen. „Die Pandemie hat unser Mobilitätsverhalten, was den Urlaub betrifft, definitiv beeinflusst“, erklärt Freund. Als Beispiel nennt sie das Flugzeug: Wollten vor der Krise 45 Prozent für den Urlaub ins Flugzeug steigen, sind es heuer (wieder) nur 37 Prozent. Das Gros der Ruefa-Kunden nutzt weiterhin den Pkw zur Anreise (55 Prozent).

71 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bleiben, so die Umfrage, der Heimat treu und möchten hierzulande einen Urlaub verbringen. „Zu Pandemiezeiten erzielte Österreich Topwerte als heimische Urlaubsdestination. Wir sehen jetzt wieder einen leichten Rückgang“, sagt Freund. Das Bundesländer-Ranking in Sachen Beliebtheit führen die Steiermark und Kärnten an.

Neu in Niederösterreich: Entdecker-Touren

Die Niederösterreich-Werbung geht von einem „sehr guten Sommer“ aus, der das Rekordergebnis von 2019 übertreffen wird. Pressesprecherin Silvia Hraby: „Neu sind heuer die Entdecker-Touren, wo man Radfahren, Kulinarik und kulturelle Events verbindet.“ Das Radfahren steht im Jahr 2023 generell stark im Vordergrund, vor allem will man Gäste aus der Tschechischen Republik nach Niederösterreich lotsen.