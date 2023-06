NÖ Badeseen überzeugen mit Top-Qualität

Am 15. Juni hat die Badesaison an Niederösterreichs Badeseen offiziell begonnen. Bereits zwei Wochen davor wurden erste Wasserproben an 28 Badestellen im Land entnommen, um die Qualität der Badegewässer zu prüfen. In NÖ ist die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden beauftragt, die jährlichen Untersuchungen durchzuführen.

Die Untersuchung von Wasserproben sowie die Besichtigungen der Badestellen werden sowohl vor als auch während der Badesaison (15. Juni bis 31. August) regelmäßig vorgenommen. So soll sichergestellt werden, dass sich die Wasserqualität im Laufe der Saison nicht verändert und bei Überbelastung rechtzeitig gewarnt werden kann. „In Niederösterreich werden regelmäßig 28 Badegewässer streng auf ihre Qualität untersucht, dabei werden jährlich rund 150 Proben analysiert. Die ersten Prüfergebnisse der neuen Badesaison bescheinigen bereits eine ausgezeichnete Wasserqualität“, betont die zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Österreichs Badeseen im EU-Ranking auf Platz zwei

Auch im Europavergleich schneiden Österreichs bzw. Niederösterreichs Badegewässer überdurchschnittlich gut ab. Der von der EU-Kommission veröffentlichte Bericht über die Qualität der europäischen Badegewässer aus dem Jahr 2022 ergab, dass 96,9 Prozent der 260 untersuchten Badestellen in Österreich eine „ausgezeichnete Wasserqualität“ aufweisen. Damit belegt Österreich, gemessen am Anteil der als „ausgezeichnet“ klassifizierten Stellen, hinter Zypern den zweiten Platz bei der Qualität der Badegewässer. Neben 27 EU-Staaten wurden auch Albanien und die Schweiz in das Ranking miteinbezogen. Von den 28 überprüften Gewässern in NÖ erhielten im Vorjahr, so Königsberger-Ludwig, alle die Bewertung „ausgezeichnet“.

Königsberger-Ludwig: „Durch die hohe Wasserwualität der NÖ Badegewässer steht der neuen Badesaison nichts mehr im Weg". Foto: Büro LR Königsberger-Ludwig

Auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betont im Zuge des aktuellen EU-Berichts: „Ausgezeichnete Badewasserqualität hilft auch dabei die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Das betrifft nicht nur uns Menschen, sondern alle anderen Lebewesen, die mit dem Wasser in Berührung kommen“.

Stellt die AGES im Rahmen einer Wasseruntersuchung an einem NÖ Badesee eine unmittelbare Gefährdung der Gesundheit der Badenden fest, wird dies sofort an die Bezirksverwaltungsbehörde und das Land NÖ gemeldet. Außerdem folgt das Aussprechen eines Badeverbots. Seit Saisonbeginn kann man über die „Badegewässer-App“ der AGES aktuelle Messwerte zu Wasserqualität, Sichttiefe und Temperatur einholen. So ist man stets über die Gegebenheiten an seinem Lieblingsbadesee informiert.