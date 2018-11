Drei Jahre ist es her, seit Asylbewegungen aus Ländern wie Afghanistan oder Syrien nach Mitteleuropa ihren Höhepunkt erreicht hatten – und allmählich Fragen in den Mittelpunkt rückten wie: Wohin mit den vielfach in Zeltlagern weilenden Menschen, wenn der Winter kommt? Wie soll Integration stattfinden, falls die Geflüchteten länger bleiben?

In vielen Teilen des Bezirkes hatten sich trotz wachsender Abwehrhaltung rasch Netze gebildet, die taten, was der überforderte öffentliche Apparat nicht zu tun vermochte – die sich um Vermittlung von Sprache, Werten oder Kleidung kümmerten, Menschen zu Ämtern karrten und ihnen dort halfen.

Inzwischen ging die Zahl der Asylwerber im Bezirk stark zurück (von 467 Anfang 2016 auf 240). Die Arbeit der Netzwerke hat sich eingelaufen, Einrichtungen wie das Begegnungscafé am Schubertplatz in Gmünd haben sich etabliert. Leichter geworden ist Integration aber nicht: „Es ist ein Kommen und Gehen“, sagen die Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (Heidenreichstein) und Rainer Hirschmann (Litschau) genauso wie private Flüchtlingsbetreuer.

Für Brigitte Holzer, Obfrau des Vereins „Miteinander in Schrems“, ist das ein Problem von Flüchtlingen und Helfern: „Auch wir Freiwilligen werden nicht integriert.“ Die Freiwilligen, die sich um die 40 bis 45 derzeit in Schrems lebenden Asylwerber kümmern, würden im Regen stehen gelassen. „Es gibt keinerlei Informationen über etwaige Schließungen von Unterkünften und kaum mehr Unterstützung für uns Freiwillige“, meint Holzer. Öffentliche Unterstützung würde wegfallen und müsse von Betreuern abgefedert werden. Sie spricht die drohende Schließung des IBZ Gmünd (die NÖN berichtete über die Unterschriften-Aktion) an. „Auch werden die vielen Fahrten nach St. Pölten, die Asylwerber wegen ihrer Anträge unternehmen müssen, nicht mehr bezahlt.“

Für Brigitte Temper-Samhaber von „Willkommenskultur Lainsitztal“ sind fehlende oder oft sehr kurzfristige Infos an Asylwerber das Problem. „Wir haben hier nur vier Burschen, die auf ihren Bescheid warten, und eine Familie mit zwei kleinen Kindern bereits mit Asylstatus. Ihnen wurde per Whats-App mitgeteilt, dass sie in Kürze ihre Unterkunft in Mödling bzw. Baden verlassen und ins Waldviertel übersiedeln müssen… eigenartig“, sagt sie. Für Hilfe sorgt Verena Pollak-Kader.

In der Bezirkshauptstadt sieht „Gmünd hilft“-Obfrau Ingrid Müllner eine „allmählich etwas bröckelnde“ Helferschar, „manche Dinge können wir nicht mehr anbieten“. Integration funktioniere aber, beim „Café“ kommen die Helfer wöchentlich mit meist 60 Flüchtlingen zusammen, plaudern, spielen, lernen gemeinsam. Vor allem steige der Frauenanteil stark, „oft kommen sie auch alleine zum Café“. Irritiert zeigt auch sie sich über Abhol-Praktiken – zuletzt sei eine Familie in Waldenstein um vier Uhr früh öffentlichkeitswirksam mit Polizei, Polizeihund und Blaulicht rausgeläutet worden.

„Kaum Integration, aber auch kaum Probleme“

In Heidenreichstein leben 40 bis 45 vorwiegend männliche Asylwerber, die oft nur kurz hier sind und dann wieder übersiedeln müssen. „Es gibt daher kaum eine Integration. Es gibt aber keine Probleme“, sagt Bürgermeister Kirchmaier. Flüchtlinge, die privat wohnen, würden von einigen wenigen Freiwilligen unterstützt, die sich vor Monaten noch um über 120 Asylwerber kümmerten.

Ähnliches in Litschau. Lebten zu Spitzenzeiten 86 Asylwerber am Stadtplatz, so sind es heute nur 34. „Vorwiegend leben Männer aus allen Alterschichten und ein paar Familien mit Kindern zwischen 0 und 15 Jahre unter uns“, sagt Bürgermeister Hirschmann. Zahnarzt Tawar Kum Nakch hat die Betreuung einiger Flüchtlinge übernommen.